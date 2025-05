"Bari-Pisa viviamola insieme", il sindaco annuncia due maxischermi all'Arena

Pisa, 2 maggio 2025 – In vista della partita Bari-Pisa, in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio "San Nicola" di Bari, Il Comune, in collaborazione con il Pisa Sporting Club e grazie al lavoro svolto con la prefettura e tutte le componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza, ha organizzato l’installazione di un maxischermo a led all’Arena Garibaldi per la proiezione dell’incontro. Il match sarà però visibile anche sul maxischermo già presente allo stadio per consentire una maggiore capienza. Per l'occasione, infatti, spiega una nota dell'amministrazione, "verranno aperte al pubblico, gratuitamente, la Curva Nord, dove il maxischermo sarà posizionato dietro la porta ed eventualmente la tribuna coperta, sfruttando il maxischermo già presente all’Arena"

“Siamo vicini a un traguardo atteso da moltissimo tempo – ha detto il sindaco, Michele Conti – e la partita di domenica potrebbe essere quella decisiva per coronare il grande percorso della squadra neroazzurra. Considerando che il settore ospiti dello stadio di Bari è esaurito, e tenuto conto che in occasioni come questa molte persone scelgono di riunirsi per vivere insieme l’esperienza, ci siamo fatti trovare pronti. Sono in corso di definizione tutte le autorizzazioni necessarie per permettere la visione della partita all’Arena ma mi sento di poter dire che arriveremo all’obiettivo: chi vorrà potrà condividere le emozioni di questa giornata con tanti altri tifosi: attese, tensioni, speranze, in vista di un obiettivo ormai vicino e più che mai meritato. Ci tengo a ringraziare il Prefetto, la società, i dirigenti comunali e tutte le componenti che hanno lavorato in tempi stretti per rendere possibile tutto questo".

Domani saranno forniti dettagli sull’orario di apertura e sulle modalità di accesso. Il Comune invita tutti i tifosi che decideranno di essere presenti affinché l’evento si svolga in un clima sereno e di festa a rispettare "le consuete norme di comportamento e a tenere un atteggiamento responsabile".