Omicidio a Pisa, altre quattro persone arrestate per rissa

Pisa, 21 gennaio 2024 – Quattro persone, tre di nazionalità tunisina e una georgiana, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Pisa e del nucleo investigativo con l'accusa di aver preso parte alla rissa avvenuta la sera del 5 gennaio scorso quando un 25enne, anche lui tunisino, fu poi ucciso a coltellate nel centro cittadino.

Per l'omicidio fu arrestato, meno di 24 ore dopo il delitto, un altro georgiano. Con questi nuovi quattro arresti gli inquirenti ritengono di avere individuato tutte le persone coinvolte e ritengono che solo il primo georgiano fermato sia stato il responsabile dell'omicidio.

"Attraverso la verifica delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, la raccolta delle testimonianze e servizi di controllo specifici - spiega una nota dell'Arma - sono stati individuati i partecipanti alla rissa aggravata in concorso. Per tutti è stata emessa dal gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Pisa, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, la cui esecuzione ha portato all'arresto di tre soggetti di origine tunisina e uno di origine georgiana”, quest'ultimo fino ai domiciliari, gli altri in carcere.

Restano ancora da chiarire fino in fondo invece i motivi che portarono alla rissa e che gli inquirenti stanno ancora accertando per stabilire quale sia stato il movente.