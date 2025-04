Next Generation Robotics. Argo più potente con 4.5 milioni

Next Generation Robotics (Ngr) startup specializzata nella robotica ferroviaria, spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa in collaborazione con Trenitalia, ha appena ricevuto un finanziamento da 4,5 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da Cdp Venture Capital Sgr attraverso il fondo Digital Transition-Pnrr, per favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese e massimizzare gli investimenti destinati alle aziende innovative territorio. Il finanziamento permetterà di potenziare Argo, il robot creato da Ngr che esegue l’ispezione del sottocassa del treno, ossia la parte inferiore del vagone. Grazie ad Argo l’operatore ha la possibilità di monitorare l’ispezione da remoto, senza più doversi trovare fisicamente sotto il treno nelle fosse di ispezione, come avviene attualmente. "Grazie a questa operazione - spiega una nota di Next Generation Robotics -, la startup ambisce ad affermarsi come azienda di riferimento nel settore della robotica ferroviaria. Il finanziamento sarà utilizzato per accelerare la crescita dell’azienda, attraverso il consolidamento sul mercato europeo e l’espansione a livello internazionale, lavorando per spingere sempre più avanti la frontiera della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale nel settore ferroviario". Antonio Frisoli, cofondatore della startup e professore ordinario di robotica della Scuola Sant’Anna reputa il finanziamento "un’opportunità che conferma come sia possibile in Italia fare innovazione nella robotica e nel settore deep-tech".

Mario Ferrari