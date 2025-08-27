Morta dopo iniezione: disposta l’autopsia

Pisa, 27 agosto 2025 – E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Mirella Souza, 54 anni, originaria del Brasile, a Pisa da oltre 10 anni, morta dopo un’iniezione di olio, «non chiamatelo silicone». L’esame si terrà giovedì 28 agosto 2025. Si trova ora a Medicina legale: la famiglia è stata avvisata e rintracciata nel suo paese di origine per poi poter organizzare il funerale. Proseguono le indagini della squadra mobile di Pisa. Quando è stata soccorsa, Mirella avrebbe detto si essersi praticata la puntura da sola, ma Regina Satariano, responsabile del Consultorio Transgenere di Torre del Lago, che ha denunciato l’accaduto, ha spiegato che è impossibile: «Ci vuole forza. È stato uno dei Bombaderos arrivato da Roma che poi è scappato». I nomi di chi era presente all’iniezione sono già nelle mani della squadra mobile di Pisa che ha acquisito le cartelle cliniche e ascoltato alcune testimonianze nei giorni scorsi. L’autopsia chiarirà se e come l’olio possa aver causato la morte della 54enne che diceva di non riuscire a respirare. «Si è sentita subito male», ha spiegato la vicina a «La Nazione».

"Quando sono stati chiamati i soccorsi, la domenica, è svenuta sulla porta d’ingresso di casa». L’abitazione si trova in un grande palazzo a Pisanova.

Satariano ha annunciato anche la volontà di avviare una raccolta fondi per dare una sepoltura a Mirella. «Era brava con tutte noi», ci aveva confidato la vicina. «Non meritava una fine simile».