Cronaca
CronacaCaso Mirella, morta dopo l’iniezione. Le minacce a Satariano: "Avanti, non mi faccio intimorire”
25 ago 2025
ANTONIA CASINI
Cronaca
Caso Mirella, morta dopo l’iniezione. Le minacce a Satariano: "Avanti, non mi faccio intimorire”

Morta dopo iniezione, “ne aveva già fatta una da giovane”. La presidente del Consultorio: “Basta omertà”

Mirella Souza aveva 54 anni

Mirella Souza aveva 54 anni

Pisa, 26 agosto 2025 – “Non so quello che stai cercando di dimostrare... rimani attento in tutto quello che fai. Ci vediamo presto”. Parole inviate a Regina Satariano, responsabile del Consultorio Transgenere di Torre del Lago, che con un post sul suo profilo fb ha fatto aprire un’inchiesta sulla morte, dopo un’iniezione di olio industriale, di Mirella Souza, la 54enne di origini brasiliane da oltre 10 anni residente a Pisa.

Regina Satariano
Regina Satariano

“Ieri ho ricevuto una minaccia non proprio velata per aver sensibilizzato le ragazze trans a denunciare. Ho sempre lottato per i nostri diritti e anche degli altri. Ancora prima della maggiore età ero in coda per il diritto all’aborto e poi il divorzio”, scrive Satariano sui social. E a voce aggiunge: “Mi hanno anche telefonato due volte, due chiamate strane”. “Non mi faccio intimorire da messaggi con toni poco gradevoli, sono contenta che le persone che hanno denunciato il caso Mirella siano state le stesse brasiliane che prima di quel giorno avevano paura di ritorsioni.... Ho fatto solo quello che era giusto”.

Mirella e l’iniezione dei Bombaderos: il ricovero d’urgenza, poi la morte. “Trattamento estetico fuorilegge in Italia da 33 anni”

Mirella e l’iniezione dei Bombaderos: il ricovero d’urgenza, poi la morte. “Trattamento estetico fuorilegge in Italia da 33 anni”

Secondo la ricostruzione di amiche di Mirella, che hanno poi parlato con Regina e, una vicina, anche con “La Nazione”, una persona sarebbe venuta da Roma per fare la puntura di questo liquido a Mirella, che si era “subito sentita male”, persona poi “fuggita”. Domenica il ricovero in ospedale (“svenne in casa poco prima dei soccorsi”) e il decesso il martedì 19 agosto. “A Cisanello ha sostenuto di essersi somministrata il liquido da sola, perché così le hanno suggerito, ma non è possibile, ci vuole forza”. L’autopsia dovrebbe essere eseguita nelle prossime ore. Intanto la squadra mobile ha acquisito le cartelle cliniche e le testimonianze e ha già in mano i nomi di chi era presente, a vario titolo, la vigilia di ferragosto.

Iniezione di ’olio illegale’. L’ira di Regina Satariano: "Ora giustizia per Mirella"

Iniezione di ’olio illegale’. L’ira di Regina Satariano: "Ora giustizia per Mirella"

Mirella, la sua famiglia è stata avvisata, “già 20 anni fa si era rifatta i fianchi con questa pratica che addolcisce le forme”, ci ha spiegato Satariano. E lo ha ribadito la vicina: “Quando era giovane aveva già provato la puntura. Adesso, voleva fare una sorpresa ai suoi amici per il décolleté. Una sorpresa che le è costata cara purtroppo”.

© Riproduzione riservata