Bimba morta a dieci mesi, due medici indagati. La famiglia: “Vogliamo la verità”

Pisa, 28 maggio 2024 – Ci sono due medici indagati per la morte della bambina di 10 mesi avvenuta qualche giorno fa al Meyer. La piccola era stata ricoverata nella struttura fiorentina dopo continui malori che aveva accusato anche nei giorni precedenti il decesso.

I reati ipotizzati dalla procura di Pisa sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. A renderlo noto è la famiglia della piccola dopo aver ricevuto gli atti della procura pisana che ha incaricato due consulenti medico-legali per eseguire l'autopsia. Si punta a chiarire le cause del decesso avvenuto il 22 maggio scorso. La famiglia ha deciso di farsi assistere nel procedimento legale da Giesse, gruppo specializzato anche in casi di malasanità.

"Il dolore è immenso e ogni parola, per una tragedia così forte, risulta fuori luogo - affermano in una nota Sergio Balducci e Maurizio Cibien, referenti di Giesse per la Toscana - e noi stiamo cercando di offrire il massimo supporto alla famiglia, sia professionale che umano. I familiari vogliono solo la verità, quindi capire cosa è accaduto in quei tragici momenti. La loro figlia poteva essere salvata? Confidiamo nel lavoro della magistratura che ha nominato due esperti per l'accertamento non ripetibile". Il conferimento dell'incarico è fissato per il 4 giugno prossimo.

La bambina, secondo quanto riferito dalla famiglia ha iniziato a sentirsi male il 17 maggio "accusando dolori alla pancia", "abbiamo chiamato la pediatra più volte per capire cosa fare, la bimba però non è mai stata visitata alternando momenti di sofferenza ad altri in cui sembrava essersi ripresa: il 22 maggio, all'ennesimo malessere, i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso dell'ospedale di Pontedera e qui la situazione è peggiorata con arresti cardiaci che hanno spinto i medici a disporne il trasferimento immediato in elisoccorso al Meyer dove purtroppo la bambina è morta".