Muore a dieci mesi, la Procura dispone l’autopsia

Cascina (Pisa), 25 maggio 2024 – Una di quelle notizie che non vorremo mai scrivere. Una di quelle notizie che gelano il sangue e che pongono tanti interrogativi sulla vita. Una bimba di 10 mesi è morta dopo poche ore dal ricovero in ospedale, prima al Lotti di Pontedera e poi al pediatrico Meyer di Firenze. Le cause del decesso non sono chiare e per questo motivo la direzione del Meyer ha disposto autonomamente e internamente, senza che vi sia alcuna indagine giudiziaria, di sottoporre il corpicino ad autopsia.

Dall’Asl Toscana nord ovest abbiamo appreso che la piccola "è arrivata in pronto soccorso al Lotti la sera del 22 maggio intorno alle 22 quasi in arresto cardiaco con difficoltà respiratorie gravi". "Al Lotti è stata stabilizzata con molta fatica e con tutti gli operatori di radiologia, anestesia, chirurgia, pediatria a disposizione – ancora dall’Asl – Poi, con Pegaso, è stata trasferita al Meyer. Per la patologia sono possibili varie cause". La piccolina avrebbe compiuto un anno il prossimo 26 luglio. La famiglia abita a Cascina dove l’intera comunità è sconvolta.

Non risultano denunce sporte dalla famiglia. I genitori sono stravolti dal dolore per la perdita della loro piccolina. Sono stati loro, mercoledì sera intorno alle 10, ad accompagnare la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera. La bimba respirava male e babbo e mamma si sono subito preoccupati decidendo di farla visitare a personale specialistico. Al Lotti i sanitari hanno capito immediatamente che la situazione era gravissima e hanno attivato tutte le procedure interne per sottoporre la piccina a tutti gli accertamenti da parte dei vari specialisti. Prima di ricorrere alle cure dell’ospedale i genitori avevano allertato il pediatra di famiglia che, subito, li aveva indirizzati al pronto soccorso capendo che non c’era da aspettare troppo.

Da Pontedera la bimba è stata trasportata in piena notte, con l’eliambulanza Pegaso, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e qui, purtroppo, dopo poco l’arrivo, è deceduta. L’autopsia dovrebbe essere effettuata a inizio della prossima settimana.