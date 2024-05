Bambina di 10 mesi muore in ospedale, tragedia a Cascina

Cascina (Pisa), 24 maggio 2024 – È una disgrazia che lascia senza parole. Una bimba appena nata, solamente 10 mesi di vita, è morta dopo essere stata trasportata d’urgenza all’ospedale Lotti di Pontedera e poi al Meyer di Firenze. A riportare la notizia è Il Tirreno.

Una tragedia al momento senza spiegazioni. I genitori un giorno si sono accorti che la piccola respirava male. Dopo aver chiesto aiuto al pediatra, l’hanno trasportata immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera. Arrivata qui le sue condizioni erano già gravissime. I sanitari dell’ospedale in un primo momento erano riusciti a stabilizzarla. La piccola è stata quindi trasferita con l’elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze. Poi, la disgrazia. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale pediatrico.

Inutili i tentativi dei sanitari di tenerla in vita. Per la piccola non c’era più nulla da fare. Al momento nessuno è stato in grado di capire cosa sia successo. Escluse le cause accidentali, la piccola potrebbe essere stata vittima di una grave infezione. Ma gli accertamenti sono ancora in corso. Molto probabilmente sul corpo della piccola sarà eseguita l’autopsia.