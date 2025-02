Mercato in piazza Viviani: "Ci mancano di rispetto"

"Siamo di fronte a una mancanza di rispetto verso tutti gli operatori del settore. Il mercato deve restare assolutamente sul lungomare". A dirlo è Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, che esprime tutto il suo disappunto in merito alla mozione per lo spostamento del mercato dal lungomare in piazza Viviani. Mercoledì, come riportato da La Nazione, la terza commissione ha effettuato un sopralluogo insieme ai funzionari del Comune nella piazza recentemente riqualificata. Secondo quanto affermato dai consiglieri comunali di Pisa al Centro, Caterina Costa e Amanuel Sikera, "piazza Viviani sarebbe in grado di accogliere tutti i banchi del mercato estivo di Marina di Pisa". Una soluzione contestata dalle associazioni di categoria dei commercianti, che obiettano sulla mancanza di spazio sufficiente per ospitare gli 88 banchi del mercato.

"Siamo rimasti particolarmente sorpresi – commenta Rindi –. Dopo l’ultima commissione dello scorso ottobre, eravamo d’accordo nel procedere con un sopralluogo congiunto, cosa che non è mai avvenuta. Non entro nel merito tecnico sulla disponibilità o meno dello spazio adeguato per i banchi, ma è evidente che non possiamo concedere un’area risicata agli ambulanti con l’unico obiettivo di farli rientrare nella piazza. Qual è la reale motivazione dello spostamento? – si chiede la presidente del Ccn di Marina –. Perché non si è concertato con associazioni e cittadini? Si tratta di un atteggiamento irrispettoso nei confronti della cittadinanza e degli operatori del settore".

Il progetto, secondo Rindi, presenta diverse criticità, tra cui quello di "bloccare" l’accesso al Bagno Gorgona. "Se l’intento fosse stato – aggiunge – quello di realizzare una piazza destinata al mercato, avrebbe dovuto essere progettata in modo differente".

Sulla stessa linea si esprime Cristiano Scarpellini, presidente di Confcommercio Marina di Pisa: "Continuiamo a ribadire che un mercato può essere spostato soltanto per necessità chiare e definite, come questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza, problematiche che in questo caso non sussistono. È stato fatto riferimento a presunti problemi di accesso a una RSA del litorale, ma si tratta di una motivazione priva di fondamento".

