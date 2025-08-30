Mare giallo. Teatro in piazza della Chiesa

Stasera alle 21,30 nella piazzetta della Chiesa a Montecastello, Pontedera, va in scena ‘Mare giallo’ nell’ambito della rassegna "Utopia del Buongusto". Uno spettacolo di e con Marta Paganelli e Pietro Borsò (musica dal vivo). La storia di un viaggio in un mondo così lontano ma vicino a noi, quello del popolo Saharawi, dal punto di vista di chi lo scopre per la prima volta. Tratto dal diario che Marta Paganelli ha tenuto durante la sua permanenza in un campo Saharawi, lo spettacolo restituisce le atmosfere, i pensieri, le emozioni di un’esperienza in grado di toccare le corde più profonde della propria anima.

Cosa vuol dire conoscere un’altra cultura? Cosa significa integrazione? A cosa serve la cooperazione internazionale? Una viaggiatrice visita per la prima volta un mondo lontano, quello dei campi Saharawi in Algeria. Come si vive nei campi Saharawi? Prima i Saharawi vivevano in tenda, da un po’ hanno iniziato a vivere in case di mattoni e sabbia, ma le case hanno conservato l’anima delle tende. Nella casa Saharawi non ci sono lucchetti, non ci sono serrature, l’ospite è sacro ed è sempre il benvenuto. La casa Saharawi è un luogo aperto, dove tutti possono entrare perché tutti sono parte della comunità. Nella casa Saharawi si sta tutti insieme, chi prega, chi parla, chi cucina, chi gioca, non ci sono spazi separati per gli adulti e spazi per i bambini. Nella casa Saharawi tutto viene messo in comune.

Un viaggio non solo nello spazio, ma nella mente, un viaggio dove ritrovare l’ascolto dell’altro e dell’altrove. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico vin santo, cantuccini ed altri dolci. I famosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano. Per le prenotazioni: 3280625881 oppure 3203667354.