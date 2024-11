Maltempo, sassi in strada e allagamenti a Marina di Pisa

Pisa, 20 novembre 2024 – Si intensifica l'ondata di maltempo in Toscana, dove vige per tutta la giornata un codice arancione per vento forte sull'Alto Mugello e l'arcipelago quest'ultimo interessato anche dal rischio mareggiate. In un aggiornamento divulgato pochi minuti fa sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, riferisce di raffiche di vento fino a 126 chilometri orari all'isola di Gorgona, di 80-90 chilometri orari sul litorale centrale, di oltre 100-110 chilometri orari sui rilievi. Il presidente segnala, inoltre, onde fino a otto metri di altezza all'isola di Gorgona, di cinque metri al Gombo, a Pisa.

Sempre a Pisa, a Marina, allagamenti in strada e detriti, come spesso accade in caso di mareggiate.