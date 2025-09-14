Se la Polonia si blinda

CronacaLa prima campanella: punto sui lavori
14 set 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca
La prima campanella: punto sui lavori

In vista della prima campanella, la Provincia di Pisa ha tracciato un punto degli interventi anche al liceo Russoli e nel complesso di via Benedetto Croce (Galilei-Pacinotti e Dini). Riguardo l’artistico, l’ente annuncia che sono stati completati alcuni interventi di ristrutturazione del plesso e stanno verificando di ripresentare il progetto per realizzare un ascensore esterno per raggiungere il secondo piano dell’edificio B. Si prevedono inoltre, interventi di rifacimento di parte del piazzale frontale all’ingresso principale da bia San Frediano, così come la progettazione e realizzazione di una nuova copertura in carpenteria metallica dell’edificio C in sostituzione a quella attuale, in legno.

Riguardo invece la ‘via dei Licei’, grazie alle risorse Pnrr è stato possibile riqualificare e mettere in sicurezza le palestre di via Bovio, un investimento complessivo di circa 1.8 milioni di euro, di cui 135.000 euro di risorse della Provincia. Con la conclusione dei lavori, a breve l’ente consegnerà agli istituti scolatici interessati le nuove palestre, in aggiunta alle due consegnate a novembre 2024. Una delle palestre sarà assegnata al liceo Russoli che fino allo scorso anno scolastico utilizzava la palestra interna al liceo Carducci.

Nel dettaglio dei progetti futuri per il complesso di via Croce, prosegue lo sviluppo del progetto di organizzazione delle aree del cortile esterno del Galilei-Pacinotti per favorire l’attività didattica inclusiva. Inoltre, a giorni è prevista la fornitura di rastrelliere per la sosta delle biciclette nell’area del liceo Dini.

