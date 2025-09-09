La Lega alle regionali. Elena Meini capolista: "Per una Toscana migliore"

"Dopo cinque anni intensi di lavoro in consiglio regionale, sono pronta a rinnovare il mio impegno per la provincia di Pisa e per la Toscana con la Lega".

Annuncia così la ricandidatura in vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre Elena Meini, che sarà la capolista della Lega in provincia di Pisa.

Ieri, nella sezione della Lega in via Cattaneo, il presidente provinciale Giovanni Pasqualino ha svelato la lista dei candidati del Carroccio nel collegio pisano. "Una squadra forte, radicata sul territorio, composta da persone con esperienze diverse, ma unite da un unico obiettivo: dare voce ai cittadini, portare concretezza nelle istituzioni e lavorare per una Toscana migliore", ha detto Pasqualino. Elena Meini, capogruppo Lega in consiglio regionale, correrà da capolista. "Gli obiettivi della sinistra della scorsa tornata elettorale non sono stati raggiunti – ha attaccato – pensiamo ad esempio all’aumento dell’Irpef, della Tari e al mancato ammodernamento della Fi-Pi-Li. Tutte tematiche simbolo di colpevoli inefficienze targate Pd, da superare con serietà e investimenti adeguati".

Alla presentazione dei candidati presenti il presidente del consiglio comunale di Pisa, Alessandro Bargagna, e l’assessore del Comune di Pisa e segretario di sezione, Giovanna Bonanno.

"Non sono mancati ostacoli, interni ed esterni, ma non mi sono mai piegata – ha aggiunto Meini -. Ho scelto di restare al mio posto a testa alta, fedele al mandato ricevuto, convinta che la politica debba essere servizio e non calcolo personale. La mia esperienza mi ha insegnato che le difficoltà non si affrontano con compromessi al ribasso, ma con la forza delle idee, la coerenza e la lealtà verso chi ci ha dato fiducia".

Tra i candidati figurano Giorgio Petralli, uno dei fondatori della Lega a Pontedera, Guendalina Fontanelli, segretario della sezione di Capannoli, Flavio Baldi, consigliere comunale a Santa Croce sull’Arno, Romano Nieri, segretario di sezione a Santa Maria a Monte e assessore. Infine, i due “vannacciani”: Maria Grazia Bellomini, che ha ringraziato più volte il generale, e la new entry Angelo Ciavarella. Proprio sulla spinta di Roberto Vannacci, responsabile della campagna elettorale per le regionali, la Lega punta a rafforzare il consenso. "In Toscana la qualità della vita è in caduta libera da ormai vent’anni – ha detto Ciavarella spiegando i motivi per cui votare per il Carroccio –. La Lega è concreta e chi sceglie di votarla sceglie la concretezza, non il grembiulino a scuola giallo o marrone delle politiche gender della sinistra, che non appartengono alla nostra tradizione".

Enrico Mattia Del Punta