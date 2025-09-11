La fisarmonica di Richard Galliano al Camposanto

La Rassegna di Anima Mundi, quest’anno alla XXIV edizione, è prodotta e promossa dall’Opera della Primaziale Pisana con un contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Dopo l’inaugurazione in Cattedrale, Anima Mundi torna stasera alle 21 in uno dei luoghi più suggestivi di Pisa, il Camposanto, con un appuntamento che segna un incontro inedito con il Novecento: il celebre fisarmonicista Richard Galliano porta a Pisa il suo Around Gershwin.

L’artista francese presenta un itinerario sonoro che intreccia le proprie passioni musicali e le proprie composizioni con pagine di George Gershwin, Claude Debussy, Erik Satie, Maurice Ravel e Astor Piazzolla: un mosaico che restituisce la sua visione poetica della musica senza confini di genere. Per Galliano, la fisarmonica non è mai stata il ‘pianoforte dei poveri’, anzi, uno ‘Steinway con le cinghie’, uno strumento capace di abbracciare tutti i repertori grazie alla sua grande forza evocativa. Con Around Gershwin, Richard Galliano rende omaggio a un altro genio capace di superare le barriere tra musica colta e popolare: George Gershwin.

Il pubblico è invitato a sostenere, tramite libere offerte, i progetti promossi dalla Caritas di Pisa. La serata è dedicata al servizio delle docce per i poveri, che nel solo 2024 ha garantito oltre 1500 accessi. Ingresso gratuito con biglietto. La prenotazione online è esaurita. Ogni giorno di concerto, dalle 18, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione alla biglietteria al Museo dell’Opera del Duomo. Info www.opapisa.it.