La Cena sul Ponte: "Menù con sorpresa per celebrare l’estate"

Torna la spettacolare "Cena sul Ponte di Mezzo". L’appuntamento cult dell’estate pisana, giunto alla XIII edizione, andrà in scena domenica 22 giugno a partire dalle 19.30. L’iniziativa, tra l’altro, è da sempre inserita nel più ampio cartellone regionale di Arcobaleno d’Estate, il contenitore di eventi che dal 20 al 24 giugno animeranno la Toscana per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con La Nazione e con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana.

La "Cena sul Ponte di Mezzo" è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. Protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, quest’anno declinati in un delizioso menù di terra. A illustrare la proposta culinaria è la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa e titolare della Pergoletta, Daniela Petraglia. "Serviremo un menù rinnovato rispetto alle edizioni precedenti, una piccola sorpresa pensata per i nostri ospiti. I ristoratori sono già all’opera, pronti ad accogliere i tanti partecipanti che anche quest’anno affolleranno il Ponte di Mezzo".

In che modo viene organizzato il lavoro? "E’ un lavoro di squadra dallo studio dell’apparecchiatura al menù, ogni minimo dettaglio viene curato dai ristoratori partecipanti".

Quest’anno avete puntato sulla tipicità... "Esattamente. E’ stata una scelta condivisa guidata da due motivazioni: è sia una spinta per la promozione del prodotto locale sia espressione del pensiero comune della ristorazione pisana".

La Cena sul Ponte, accoglie ogni anno almeno 500 ospiti, cosa significa per la ristorazione pisana? "E’ l’abbraccio della città e per noi rappresenta una grande soddisfazione. E’ un vero e proprio palcoscenico per il settore ed è un modo per dare risalto alla ristorazione tradizionale, quella che pone ancora attenzione al servizio, all’accoglienza, oltre che alla qualità del cibo e del buon vino. La Cena sul Ponte rappresenta anche un importante momento di incontro e di scambio per i ristoratori e un’occasione per fare rete".

I piatti saranno preparati dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo e dell’Associazione Cuochi Pisani. Durante la cena sarà possibile degustare i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. Gran finale con la degustazione dell’Amaro SestoSenso di Calci, un’altra eccellenza del territorio pisano.

Ilaria Vallerini