Cena sul Ponte di Mezzo. Incanto e tante sorprese per l’Arcobaleno d’Estate

Conto alla rovescia per uno degli eventi più esclusivi e attesi dell’estate pisana. Domenica 22 giugno dalle 19.30 va in scena la “Cena sul Ponte di Mezzo”, XIII edizione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa affiancata da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, patrocinio del Comune di Pisa e collaborazione di Fipe-Confcommercio, Qn-La Nazione, Ipsar Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Doc Terre di Pisa, nel cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate con Regione Toscana e Vetrina Toscana. "Un appuntamento iconico – ha esordito il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – eccezionale occasione per celebrare ristoratori e cuochi pisani. Grazie a collaboratori, sponsor e istituzioni che ci permettono di dar vita all’evento". "Come Camera di Commercio siamo lieti di sostenere un evento che valorizza il territorio, grazie alla creatività e competenza dei nostri chef che reinterpretano i prodotti locali", ha ribadito il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini. Hanno voluto esser presenti al lancio della manifestazione, l’assessore a Commercio e Turismo di Pisa, Paolo Pesciatini, e il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, puntando l’accento sullo charme della location e ringraziado i protagonisti dell’iniziativa. Di cui La Nazione, ha ricordato Paola Zerboni, responsabile della redazione di Pisa – è partner fin dall’inizio, 13 anni fa". "Il nostro giornale – ha aggiunto – è lieto di continuare a sostenere questo percorso". Per i 500 commensali un menù rinnovato e qualche sorpresa, svelata da Daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti. Protagonisti i piatti tipici della tradizione pisana, declinati in delizioso menù di terra: si parte con girello di mucco pisano su sfogliatine alle mandorle, maionese all’acciuga, cappero e tuorlo d’uovo marinato, a seguire semisfera di riso con crema di zucchine, cuore morbido di caciottina del Parco su specchio di pomodoro pisanello, filetto di maialino in crosta di erbette e prosciutto croccante con ciliegina di Lari e dulcis in fundo bomboloncino del Ponte di Mezzo con crema alla vaniglia e gel di fragole. All’opera gli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella-Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo e dell’Associazione Cuochi Pisani. Durante la cena sarà possibile degustare i vini della Doc Terre di Pisa. In chiusuraa degustazione dell’Amaro SestoSenso di Calci, medaglia di bronzo al World Spirist Award di Londra 2023 e 2025 e medaglia d’oro al Concours International de Lyon e al Frankfurt Spirits Trophy nel 2025. La Cena sul Ponte è realizzata grazie all’affiatata squadra di sponsor: Enegan Energy Partner, Banco Fiorentino, DevItalia, Assicurazioni Generali-Agenzia di Pisa, GrosMarket, Glou Glou, Top 5 Viaggi, Relù’-Soluzioni per l’abitare e Hts Verde Sportivo, Amaro SestoSenso di Calci, Acqua&Caffè Chini Francesco.