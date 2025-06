In un anno 394 arresti: "Aumentati del 43%"

di Antonia Casini

Un giorno di festa, ma anche di bilancio e di riconoscimenti. Primo fra tutti al decano, il maresciallo magg. Salvatore Gosciu (97enne, nella foto a destra) di Ponsacco in servizio per 42 anni, di cui 11 al comando della Stazione di Cascina. Festa dell’Arma a Pisa, il comandante generale, colonnello Mauro Izzo (nella foto qui accanto), ha ringraziato i colleghi (tra cui i comandanti delle 40 Stazioni tra Pisa e provincia, che "lavorano in sinergico legame con i sindaci e gli altri protagonisti della sicurezza sul territorio") per "l’impegno profuso", sempre "al servizio del cittadino". Quindi, i risultati del 2024 con "394 persone tratte in arresto (+43%) e 3311 deferite (+15%). Ma anche "26.500 servizi preventivi per il controllo del territorio, svolti “su strada”, in netto sensibile aumento in termini di proiezione esterna rispetto al passato (oltre 10%)". Su 17.922 reati circa registrati nella provincia di Pisa l’anno passato, l’Arma ha proceduto per 15045 circa di essi, l’84% circa, "attraverso la quotidiana opera delle 4 Compagnie con i loro Reparti dipendenti". Poi ha ricordato le varie specializzazioni a tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute. Il personale: 40 i presìdi in provincia tutti a "pieno organico" e "a breve la posa della prima pietra per la realizzazione delle nuove caserme di Vecchiano e Pontedera". L’attenzione alla violenza di genere con i progetti che hanno portato varie istituzioni e enti (Prefettura, Procura della Repubblica, altre forze di polizia, l’Asp di Pisa) e le "tante e preziose associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle donne", a formare "una solida rete"; e agli anziani contrastando le truffe anche con un piano informativo “porta a porta” per le fasce d’età ultra 85enni. "Tra non molto (a settembre, ndr) lascerò questa terra incantevole, che ho cercato di onorare con ogni mia energia, vissuto con l’entusiasmo e la determinazione di fare ogni cosa al meglio delle mie possibilità".

I premiati con compiacimento: il cap Carlo Zingale, comandante del Norm di Pisa, lgt cs Fabio Pari, comandante della sezione operativa del Norm, lgt Emanuele Mendolia, mar ca Ignazio Allocca, brig. Mario Amicizia e car. sc. Domenico Serino, per aver individuato e arrestato 5 minori ritenuti responsabili di 10 rapine a coetanei. E il vbrig Francesco Vellucci a car sc. Marco Emanuel Patacchini (Norm) che hanno arrestato un uomo armato di coltello che stava per commettere un furto in casa. E un premio in denaro al mar. Luca Diciotti, car Alberto D’Alonzo e car Rita Manai (Volterra) che hanno soccorso una persona colta da malore a settembre 2024.