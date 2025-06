Da Dawidowicz a Vural, occhi al futuro

Profili da valorizzare e scoprire cammin facendo, accanto a elementi di spessore accertato, con un’esperienza già di una certa lunghezza nel torneo di Serie A. I primi nomi accostati allo Sporting Club corrispondono alla perfezione a questo identikit, confermando anche il concetto espresso qualche giorno fa dal presidente Giuseppe Corrado: lo Sporting Club aggiungerà alla rosa diversi "marpioni" con almeno 100 o 150 presenze in categoria. E il curriculum di Pawel Dawidowicz (in foto), trentenne difensore centrale rimasto svincolato dopo aver disputato le ultime sette stagioni con la casacca dell’Hellas Verona. Il polacco dall’estate del 2017, quando si trasferì dal Bochum al Palermo, ha disputato ben 140 partite in massima serie e altre 68 in Serie B: parliamo quindi di un difensore che conosce a menadito il calcio italiano e che in Serie A ormai si muove come nel "giardino di casa".

Forte fisicamente, propenso a una marcatura aggressiva sull’avversario che lo porta spesso a finire sul taccuino dei direttori di gara, Dawidowicz si disimpegna molto bene nella linea difensiva a tre, ma conosce bene anche i meccanismi della difesa composta da quattro interpreti. Per il suo cartellino il Pisa proverà ad anticipare la concorrenza, mentre per l’altro profilo accostato ci sarà da superare una folta schiera di pretendenti: il talentino turco Isak Vural.

Il 19enne di proprietà del Frosinone si è messo in mostra nella seconda parte del torneo cadetto terminato poche settimane fa, quando è divenuto uno dei punti di riferimento dell’impianto tattico disegnato da mister Paolo Bianco. Grazie anche al suo spiccato dinamismo e alla capacità di districarsi egregiamente tra la posizione di mezzala di aggressione e gamba e quella di trequartista, Vural da febbraio ha preso il posto di titolare senza mollarlo più.

Ha chiuso la prima stagione da professionista in Italia con 23 presenze e 2 assist, attirando su di sé anche le attenzioni di Juventus e Atalanta in Italia e Real Betis. Il Frosinone valuta il giocatore circa 3 milioni dopo averlo acquistato per 200mila euro.

