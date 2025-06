Provvigioni anche sulle vendite online: il nuovo accordo degli agenti di commercio pisani

Pisa, 6 giugno 2025 - Un accordo che guarda al futuro delle relazioni tra agenti e imprese mandanti: è stato sottoscritto in Confcommercio il nuovo AEC (Accordo Economico Collettivo) per il settore commercio, che aggiorna il contratto di agenzia di agenti e rappresentanti di commercio alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nel mercato e nelle modalità di vendita. Un accordo fortemente voluto dal presidente nazionale Agenti Fnaarc Alberto Petranzan e da tutti gli organi sociali di Agenti Fnaarc. Tra le principali novità, per la prima volta viene riconosciuto il diritto alla provvigione anche sulle vendite online, una misura che valorizza l’attività promozionale svolta dagli agenti anche in ambito digitale, nel rispetto dell’esclusiva territoriale. Importante anche il riconoscimento delle indennità in caso di pensionamento o invalidità per gli agenti operanti in forma di società di persone, un passo avanti in termini di equità e inclusione. Una revisione sostanziale ha riguardato le variazioni contrattuali, in linea con i sempre più repentini cambi dei mercati e l’esigenza di equilibrio tra casa mandante e agenti. Il calcolo delle indennità di fine rapporto è stato reso più equo e sono previste maggiori tutele per gli agenti nei casi di malattia, maternità e paternità, oltre al riconoscimento di indennità e tutele per agenti e rappresentanti di comercio. Per favorire l’accesso dei giovani alla professione, viene inoltre limitato il ricorso ai contratti a tempo determinato. Inoltre, viene rafforzato l’obbligo per le imprese mandanti di fornire all’agente tutti i dati utili sull’andamento delle vendite nella propria zona. "Il nuovo Accordo" afferma il presidente Agenti Fnaarc Confcommercio Pisa Domenico Greco "rappresenta un punto di equilibrio tra tutela dei diritti e esigenze di flessibilità, e offre strumenti più adeguati per affrontare un mercato in continua evoluzione". "Questo nuovo Accordo è un risultato importante, frutto di un confronto serio e costruttivo tra le parti” commenta il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Finalmente si colma un vuoto normativo che penalizzava gli agenti di commercio in relazione alle vendite online, e si introducono tutele concrete che guardano al benessere e alla continuità professionale degli operatori. L’agente di commercio è un presidio fondamentale sul territorio, non solo per la rete distributiva, ma anche per il dialogo tra imprese e clienti: riconoscerne il valore significa investire su relazioni commerciali più solide, moderne e sostenibili”. Agenti e rappresentanti di commercio e imprese mandanti sono inoltre chiamati in questi giorni al voto dal 6 al 16 giugno per le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e delle case mandanti) per il quadriennio 2025-2029. “Un appuntamento importante – spiega Greco – nel quale Fnaarc e Confcommercio parteciperanno con le liste “Cresciamo Uniti – Imprese”, in rappresentanza delle case mandanti e “Cresciamo Uniti – Agenti” per gli agenti e rappresentanti di commercio”. Ogni agente e rappresentante di commercio potrà votare direttamente dal proprio dispositivo mobile o pc, ma per l’intera durata del voto, dal 6 al 16 giugno, gli uffici di Confcommercio Pisa in via Chiassatello n. 67 saranno a disposizione di tutti gli associati per agevolare le operazioni di voto, in modo da garantire la più ampia partecipazione a questo importante momento.