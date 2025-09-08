La Città del Teatro apre la campagna abbonamenti della stagione 2025/2026

Cascina (PI), 8 settembre 2025 - La Città del Teatro di Cascina alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2025/2026, un cartellone che intreccia grandi maestri, nuove scritture e storie capaci di parlare al presente con forza, emozione e poesia. Dal 10 settembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti, la formula più conveniente per vivere da vicino una stagione ricca di nomi amati dal pubblico e nuove voci della scena contemporanea. Tra i protagonisti spiccano Emma Dante con la sua potente e visionaria Extra Moenia, Francesco Mandelli in Baby Reindeer - il caso teatrale internazionale da cui è nata l’omonima miniserie - e Lodo Guenzi in Morte accidentale di un anarchico, nel centenario di Dario Fo.

Sul palco anche Michele Riondino in ART, la poesia di Edoardo Prati (Cantami d’amore), la denuncia civile di Kepler-452 (A Place of safety), l’ironia di Andrea Pennacchi con Alieni in Laguna. E ancora L’assaggiatrice di Hitler con Silvia Gallerano, Lo specchio della Regina di Antonio Viganò, Stabat Mater diretto dal premio Oscar Luca Guadagnino, …Fino alle stelle! con gli straordinari cantastorie Agnese Fallongo e Tiziano Caputo e La morte ovvero il pranzo della domenica con Serena Balivo, Premio Ubu U35. Una stagione che alterna risate e riflessioni, musica e poesia, per offrire al pubblico il meglio del teatro italiano e internazionale.

Grande novità di quest’anno è la Carta Amici del Teatro: al costo di soli 15 euro permette di accedere a sconti vantaggiosi sull’abbonamento e a promozioni durante tutta la stagione, un’opportunità pensata per rendere ancora più accessibile la cultura. Abbonamenti disponibili dal 10 settembre negli orari di biglietteria (lunedì-venerdì 10-13:30; martedì e venerdì 16:30-19; sabato 10-13). La prevendita dei singoli biglietti aprirà invece il 18 settembre. La stagione sarà presentata ufficialmente con una serata spettacolo sabato 20 settembre alle ore 21 presso La Città del Teatro, aperta a pubblico e stampa.

La stagione 2025-2026 a cura di Fondazione Sipario Toscana è organizzata con il contributo di MIC Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Cascina e Fondazione Pisa. Tutte le informazioni, il programma completo e le modalità di acquisto sono disponibili su www.lacittadelteatro.it. Per info: [email protected] – 050/744400 (int.1).