Grave incidente a Marina di Pisa: una motociclista di 49 anni in codice rosso a Cisanello

Pisa, 21 settembre 2025 – Paura a Marina di Pisa per un brutto incidente accaduto nel pomeriggio di domenica 21 settembre. A rimanere ferita una donna di 49 anni che era in moto e che è stata poi trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa. Lo scontro è avvenuto con un’auto vicino al mare, sulla via Litoranea. Da capire la dinamica.

L’urto è stato molto violento e la donna è stata sbalzata dalla sella finendo sulla strada. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente e che hanno chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Pisa.

Le condizioni della motociclista sono apparse subito serie: aveva un trauma cranico commotivo e ferite profonde al piede sinistro. Per questo è stata portata urgentemente all’ospedale Cisanello di Pisa. Codice rosso per la donna, affidata alle cure dei medici. Sono adesso gli agenti della polizia municipale a cercare di capire di più sulla dinamica.