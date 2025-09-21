Europa, ultima fermata

CronacaGrave incidente a Marina di Pisa: una motociclista di 49 anni in codice rosso a Cisanello
21 set 2025
REDAZIONE PISA
Grave incidente a Marina di Pisa: una motociclista di 49 anni in codice rosso a Cisanello

Accade nel pomeriggio di domenica in via Litoranea: intervento del 118 con trasferimento urgente in ospedale. Paura in strada per il violento scontro avvenuto con un’auto

Un'ambulanza in una foto di repertorio. La motociclista coinvolta nello scontro di Marina di Pisa è grave in ospedale

Pisa, 21 settembre 2025 – Paura a Marina di Pisa per un brutto incidente accaduto nel pomeriggio di domenica 21 settembre. A rimanere ferita una donna di 49 anni che era in moto e che è stata poi trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa. Lo scontro è avvenuto con un’auto vicino al mare, sulla via Litoranea. Da capire la dinamica.

L’urto è stato molto violento e la donna è stata sbalzata dalla sella finendo sulla strada. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente e che hanno chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Pisa.

Le condizioni della motociclista sono apparse subito serie: aveva un trauma cranico commotivo e ferite profonde al piede sinistro. Per questo è stata portata urgentemente all’ospedale Cisanello di Pisa. Codice rosso per la donna, affidata alle cure dei medici. Sono adesso gli agenti della polizia municipale a cercare di capire di più sulla dinamica. 

