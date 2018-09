Pisa, 26 settembre 2018 - Non c'è tregua sul Monte Serra: l'incendio - con tutta probabilità doloso - che da lunedì sera sta divorando le alture pisane continua ad avanzare, alimentato dalle forti raffiche di vento di grecale e dal terreno secco, come una miccia pronta ad essere accesa. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei vigili del fuoco, il fronte continua ad avanzare ed è alle porte di Vicopisano, anche se si tratta di un'avanzata più lenta rispetto a ieri. Attualmente le località interessate dal rogo sono Cicigliana e Campo dei Lupi. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute anche per alcune focolai di incendio nelle zone già interessate, che riguardano principalmente le località Tre Colli e la Piana di Noce.

Mentre il fumo continua a salire dal Serra (impressionanti le immagini arrivate da decine di chilometri di distanza che mostrano la potenza di un incendio come non si vedeva da decenni in Toscana) la lotta contro il fuoco continua senza sosta. Un impegno mostruoso per tutte le componenti del soccorso pubblico, vigili del fuoco in testa. Dalle 7 di mercoledì sono in azione due Canadair e un elicottero S64 della flotta nazionale antincendio, insieme a tre elicotteri della Regione.

E purtroppo il forte vento di grecale comincerà a calare solo dal pomeriggio. La stima della Regione Toscana (del tutto provvisoria, perché le fiamme sono ancora alte) riferiscono di almeno 700 ettari di bosco bruciati. Purtroppo un bilancio che andrà rivisto in peggio nelle prossime ore.

Intanto anche per oggi è stata disposta la chiusura del traffico aereo all'aeroporto di Pisa dalle 7 alle 19,40 per favorire il traffico dei mezzi antincendio. A questo link si possono controllare le cancellazioni e i dirottamenti per quanto riguarda le partenze , a questo link invece gli arrivi. Il presidente della Regione Enrico Rossi questa mattina è atteso a Vecchiano, nella sede comunale.

L'ALTRO INCENDIO - Per quanto riguarda l’incendio di Avane, il rogo è sempre in corso e al momento interessa esclusivamente zona boschiva. Comunque le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto in prossimità delle abitazioni a controllare l’andamento dell’incendio. Da mercoledì mattina sono in volo due elicotteri regionali e un Canadair. A terra ci sono decine di squadre del volontariato e degli operai forestali degli enti. Presenti, come a Calci, squadre dei Vigili del fuoco che presidiano le abitazioni. Sono andati in fumo 40 ettari di bosco.

Peraltro sempre nella serata di martedì un altro incendio è scoppiato a Massarosa, non lontano dal Serra, nella zona del padule. Un rogo doloso partito dalla cava di Bozzano.

GLI SFOLLATI - Settecento persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. La situazione viene gestita dal Comune di Calci, che nella notte tra lunedì e martedì ha aperto le strutture sportive per accogliere le persone che non sapevano dove andare: queste ultime sono una trentina, tutti gli altri sono riusciti a trovare sistemazioni da parenti e amici. La palestra polivalente di Calci è stata attrezzata comunque con letti da campo dalle società di volontariato.

CHI E' STATO? SCATTA L'INCHIESTA - La procura di Pisa ha aperto un'inchiesta sul disastro del Monte Serra. La procura lavora "all'ipotesi di reato di incendio doloso sulla base di alcuni indizi che ora dovranno essere confermati eventualmente dal lavoro investigativo". Lo ha spiegato il Procuratore di Pisa, Alessandro Crini. "Primo fra tutti -ha aggiunto Crini- il fatto che le fiamme si siano sviluppate di notte e in una serata sostanzialmente molto fresca".

SETTECENTO ETTARI IN FUMO - Una porzione vastissima di bosco del Monte Serra è andata in fumo. Le zone già spente mostrano un paesaggio lunare. Non è rimasto più niente se non qualche arbusto annerito. Il fuoco è iniziato sopra Calci, raggiungendo poi la frazione di Montemagno e "scavallando" verso Vicopisano, dove anche qui circa duecento persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

LE FASI DI SPEGNIMENTO - E' difficilissimo riuscire a spegnere le fiamme in una zona così vasta. Le squadre di volontari e vigili del fuoco stanno sfruttando il calo dell'intensità del vento del pomeriggio di martedì, ma in serata le fiamme dovrebbero riprendere particolare vigore. Sono intervenuti sia elicotteri che Canadari che fanno continuamente la spola con il mare.

GLI UOMINI IN CAMPO - Solo i volontari addetti allo spegnimento dell'incendio sono 250, più i vigili del fuoco arrivati da tutti i comandi della Toscana ma anche dall'Emilia e dalla Lombardia. Ci sono quindi nella zona del Monte Serra non meno di 500 persone.

MANCA L'ACQUA IN ALCUNE ZONE - Acque Spa comunica, in una nota, che "a causa dei danni all'infrastruttura idrica provocati dall'incendio sul Monte Serra, tuttora in corso, oggi martedì 25 settembre, si stanno verificando abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua a Montemagno nel Comune di Calci". L'interruzione idrica interessa anche le località Ronchi, Spariti e Fontana Diana. "Al momento - si legge ancora nella nota - i nostri tecnici non possono intervenire per ragioni di sicurezza. Non appena l'area tornerà agibile, si recheranno sul posto per verificare l'entità dei guasti e programmare gli interventi di riparazione.