Il Palio è della Barca Rossa. Il trionfo di San Martino nella magia dei Lungarni

La barca rossa di San Martino si aggiudica il Palio di San Ranieri. Il montatore della "fregata" di San Francesco è balzato sul pennone, si è arrampicato per 10 metri e ha afferrato il palio azzurro, simbolo della vittoria. Seguito, a minima distanza, dalla barca verde (Sant’Antonio) e dal suo montatore che ha mancato il palio azzurro per un soffio. Terzo posto per la celeste (Santa Maria), quarta ed ultima classificata la gialla (San Francesco) che non ha neanche tentato l’arrampicata.

La competizione, preceduta dalla sfilata fluviale con 20 figuranti che hanno accompagnato la pala del Santo e dal Trofeo Lega Navale Pisa, ha visto ieri pomeriggio le imbarcazioni protagoniste gareggiare per 1500 metri controcorrente dal Ponte della Cittadella fino all’arrivo allo Scalo dei Renaioli dove si è tenuta la cerimonia di consegna del Palio alla presenza del sindaco Michele Conti degli assessori Scarpa e Bedini. Ospite d’eccezione il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che ha potuto "perlustrare" l’Arno in vista dell’edizione 2026 della Regata delle Repubbliche Marinare che si terrà proprio a Pisa.

"Un appuntamento importante che affonda le radici nella storia e nelle tradizioni della nostra città. In queste sette anni come Amministrazione abbiamo lavorato tanto sulle tradizioni storiche. Il Palio è un ibrido tra sport e tradizioni che coinvolge molti giovani. Dietro c’è tanta preparazione, tanti ragazzi che si allenano durante l’anno in fiume, io li vedo dal mio ufficio. Mi è capitato di parlare con un’amica il cui figlio divide il suo tempo tra la scuola e gli allenamenti in Arno, sono storie belle che raccontano la grande passione che i pisani hanno per il loro fiume e per la sua storia".

L’assessore Scarpa è entrata nel merito degli investimenti: "Stiamo facendo vari investimenti sia dal punto di vista della manutenzione e riqualificazione delle barche e della dotazione delle nuove mute dei remi. L’amministrazione è impegnata a restituire delle sedi remiere alle quattro barche. Abbiamo ottenuto un grande successo con la concessione dell’ex casetta dell’Anas sull’Aurelia, dove sono già partiti i lavori di ristrutturazione per oltre 300mila euro, e che verrà trasformato in un impianto remiero assegnato alla barca celeste. Stiamo lavorando per iniziare una riqualificazione dei Canottieri su cui vogliamo investire per riqualificarlo; stiamo lavorando anche per gli altri quartieri, la rossa ha già una sua struttura, mentre per la gialla troveremo una soluzione lungo l’Arno nella zona di Cisanello". L’assessore Bedini ha evidenziato: "Se crescono i canottieri cresce anche il Palio di san Ranieri con ricadute anche sul Galeone Rosso".