"Il cinema Western" protagonista al Campino

“Il cinema Western” di Ferruccio Diozzi (pubblicato da Libreria Dante & Descartes) è il libro che chiude la mini-rassegna letteraria proposta dalla biblioteca di Molina mon amour in questa tarda primavera del 2025. Venerdì 13 giugno, alle 17.30, il pubblico è invitato a un piccolo viaggio attraverso uno dei generi più iconici dell’arte cinematografica.

L’appuntamento è al Campino di Molina di Quosa, in via don Sturzo (loc. Gagnetto) a Molina di Quosa (PI), l’ingresso è libero.

Il cinema western, il genere che André Bazin considerava il cinema americano per eccellenza, dopo un lungo periodo di marginalità, torna oggi alla ribalta. Sul Western è cresciuta, nel corso del tempo, un’importante letteratura che ha messo in evidenza le particolarità di quest’espressione artistica e, molte volte, aiutato la comprensione della complessa vicenda dello sviluppo degli Stati Uniti d’America. In questa scia si pone il volume, che intende, a partire dalla scelta di alcune tematiche chiave della narrativa della frontiera (il paesaggio, i nativi americani e il loro destino, l’avanzata della “civilizzazione” e così via), presentare e discutere film, a volte famosissimi, a volte poco conosciuti, ma tutti interessanti per il contributo portato allo sviluppo dell’arte cinematografica e per le chiavi di lettura impiegate nel raccontare persone, eventi e movimenti della “corsa all’Ovest”.

Diozzi (Napoli, 1954) è consulente nel settore delle biblioteche e dei sistemi informativi, saggista e studioso di problemi di storia del socialismo. Ha al suo attivo circa trecento pubblicazioni e tredici libri. Ricopre cariche in diverse associazioni scientifiche, è attualmente direttore di “AlB (Associazione Italiana Biblioteche) Notizie” e socio fondatore e vice presidente dell’associazione “Amici di Città della Scienza”.