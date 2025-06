"Comune non pronto per il Pisa in Serie A. Caos Porta a Lucca"

"La serie A creerà problemi che il governo locale non si è preparato a fronteggiare e che derivano dalla collocazione dello stadio nel quartiere residenziale di Porta a Lucca e a 200 metri da piazza dei Miracoli". Ne sono assolutamente convinti i segretari provinciale e comunale dei socialisti, Carlo Sorrente e Riccardo Ciuti, secondo i quali "già in occasione delle partite di serie B tutta la circolazione nella zona di Pisa Nord viene paralizzata, non si accede più dal viale delle Cascine con grande conflitto con il turismo diretto alla zona di piazza del Duomo e le auto in sosta selvaggia invadono tutti gli spazi esistenti, a partire dalle piste ciclabili, determinando condizioni di pericolo per i ciclisti e con la serie A la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente".

Gli esponenti del Psi pisano temono anche "rischi per l’ordine pubblico drammatici per l’arrivo a Pisa di importanti tifoserie organizzate e tristemente violente con il pericolo concreto che si possano verificare scontri, danneggiamenti, vandalismi, di cui potrebbero essere vittime non solo gli abitanti del quartiere ma anche le attività commerciali del centro città incluse quelle della zona turistica-monumentale".

Problemi, osservano Sorrente e Ciuti, "che non si sarebbero presentati, o avrebbero avuto un impatto assolutamente minore, se il Comune avesse perseguito il disegno urbanistico di spostare lo stadio in zona periferica, indicato dal Piano del 1998".

Per questo i socialisti pisani ritengono che l’amministrazione, anche alla luce della sentenza del Tar che annulla la variante stadio, "debba riflettere sulle prospettive del calcio professionistico a Pisa e sulla collocazione delle sue strutture con una programmazione seria e lungimirante e siamo convinti che serva una ricollocazione dell’Arena in un’altra area".

gab.mas.