Gli avversari, giallorossi sulle ali dell’entusiamo

La Roma si gode il pieno di entusiasmo derivante dall’esordio vincente vissuto nel fine settimana. I giallorossi hanno offerto una prestazione più che convincente contro la Roma sul prato dell’Olimpico, battendo di misura il Bologna: il risultato, però, non rende a pieno il predominio imposto dalla formazione capitolina sugli avversari rossoblu. Mancini e compagni, in particolare, hanno dato l’impressione di aver appreso a fondo le nuove richieste tattiche di mister Gian Piero Gasperini, utilizzando quello che ormai è il marchio di fabbrica dell’allenatore che ha fatto le fortune dell’Atalanta: il 3-4-2-1. In grande spolvero nella serata dell’Olimpico è stato il brasiliano Wesley, cursore della fascia destra arrivato da poche settimane dal Flamengo, capace di siglare nella ripresa la rete che ha risolto la contesa. Al centro della difesa romanista, anche sabato ci sarà, ci sarà il capitano Gianluca Mancini: per lui si tratterà di una partita speciale, visto che ha trascorso l’infanzia e la prima adolescenza nella nostra provincia, a Montopoli.

Il "Gasp" per la gara dell’Arena Garibaldi sembra orientato a confermare la trequarti composta da El Shaarawi e Soulè: il campione per eccellenza dell’organico giallorosso, Paulo Dybala, va verso la secondo esclusione consecutiva dalla formazione titolare. Anche il termine offensivo non dovrebbe mutare: il designato per occupare la casella del centravanti è lo scozzese Evan Ferguson, con l’ucraino Artem Dovbyk ancora in cima alla lista dei partenti.

Resta tra gli esclusi anche Lorenzo Pellegrini: l’ex capitano, romano e romanista, non rientra più nei piani di Gasperini e vive ormai da separato in casa. Dal mercato c’è la novità dell’innesto, nel centro della difesa, del polacco Jan Ziolkowski (20 anni): in corso infine le trattative per ingaggiare gli attaccanti Tyrique George e Jadon Sancho.

