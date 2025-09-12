Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Pisa
12 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Cronaca
"Giustizia in cammino" in Sant'Antonio

"Giustizia in cammino", una passeggiata nel quartiere Sant’Antonio, attraverso i luoghi che accolgono chi sconta pene e misure extracarcerarie, incontrando enti, associazioni e le persone coinvolte.

Nel nostro Paese, ormai, le misure e le pene scontate nella comunità superano, dal punto di vista numerico, quelle espiate in regime detentivo. Misure alternative e pene sostitutive consentono, nei casi previsti dalla legge, che la pena possa essere un’occasione di inclusione attiva e di impegno verso la collettività.

L’appuntamento è per domani alle 9.45 a Palazzo Blu con festa finale alle 13 al Parco dei Santi Cosma e Damiano. Un evento organizzato dall’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Pisa (Uepe), in collaborazione con l’associazione Controluce, il Centro italiano femminile, i volontari del parco, la Domus Mazziniana, il Dopolavoro ferroviario, l’ambulatorio Villani, la Coop. sociale il Simbolo, l’associazione Amici della strada, la società San Vincenzo de Paoli.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. "Nel nostro percorso visiteremo enti ed associazioni che collaborano con l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Pisa, ospitando e guidando in un lavoro di pubblica utilità persone in esecuzione di una pena o di una misura penale a seguito di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Sarà un racconto a tappe sulla realtà della giustizia di comunità a Pisa, attraverso esperienze diverse che testimoniano anche la ricchezza e il valore degli spazi sociali presenti nel quartiere.

