Educare alla finanza: a scuola dagli imprenditori

Gli imprenditori arrivano in classe per tenere delle lezioni di educazione finanziaria per gli studenti. È l’obiettivo della seconda edizione di Edufin, il progetto nato dalla collaborazione tra Unione Industriale Pisana, Camera di Commercio, Università di Pisa e la Banca d’Italia che mira a promuovere una buona gestione del denaro fin dai banchi di scuola. Attraverso lezioni, seminari e incontri con imprenditori ed esperti, gli studenti delle scuole superiori pisane potranno familiarizzare con i temi della finanza.

All’iniziativa hanno partecipato diversi professori delle scuole coinvolte: Valeria Sturniolo e Cecilia Mazzei del Galilei-Pacinotti, Francesca Mancini del Carducci, Lorenzo Guerriero del Buonarroti, Matteo Paolicchi del Santa Caterina e Jole Iannuzzi del Dini. "La finanza - commenta il presidente dell’Unione Industriale Andrea Madonna - è parte integrante della vita di tutti, studenti compresi. I ragazzi dovrebbero imparare a conoscere meglio la finanza e saperla gestire: noi imprenditori saremo in prima fila per dare tutti gli elementi necessari ad affrontare la vita di domani". Soddisfatto anche Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio che ha definito "l’educazione finanziaria una competenza fondamentale per i giovani, perché consente loro di affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e autonomia".

Le novità per questa nuova edizione riguarderanno, oltre a qualche istituto in più come il liceo Dini, un nuovo modello di insegnamento: non ci saranno più solo lezioni frontali ma gli imprenditori interagiranno con gli studenti tramite questionari e analisi. "Credo fermamente - spiega la professoressa Iole Iannuzzi del liceo Dini - nel valore dell’educazione finanziaria per i ragazzi per tutte le scuole. Per questa ragione abbiamo aderito con grande piacere all’iniziativa che, attraverso l’ascolto di storie di vita vera, potrà formarli come cittadini prima che come studenti, aiutandoli soprattutto nel quotidiano". Anche Cecilia Mazzei, del Galilei-Pacinotti, ha fatto un plauso all’evento, al punto quest’anno "abbiamo coinvolto altre classi anziché una visto che tutti sono rimasti soddisfatti. In questa nuova edizione i nostri studenti si aspettano di conoscere applicazioni più pratiche di finanza, nozioni che saranno utili una volta usciti dalle mura scolastiche".

Mar.Fer.