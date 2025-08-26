Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
CronacaEccidio di Cucigliana. Oggi la commemorazione della strage dell’ex frantoio
26 ago 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca
Eccidio di Cucigliana. Oggi la commemorazione della strage dell’ex frantoio

Dalla ricerca storica alla narrazione, dal racconto di una famiglia a un libro: "La borsa delle foto" (Felici Editore) che...

Dalla ricerca storica alla narrazione, dal racconto di una famiglia a un libro: "La borsa delle foto" (Felici Editore) che ha permesso al Vicopisano di riscoprire un altro luogo della memoria, a Cucigliana, in via Panieretta, dove oggi sorge La Ciliegia Azienda Agricola, della famiglia Martinelli. È qui che oggi alle 18, l’amministrazione comunale commemorerà l’eccidio perpetrato il 26 agosto 1944: le truppe americane, che pensavano di colpire nazisti e non civili inermi nascosti in un ex frantoio, uccisero 11 persone, tra cui la sorellina di appena 4 anni di Roberto Mola, autore del libro, Giuliana detta Cioci. Altrettante persone rimasero ferite dai colpi di mortaio.

"Ringrazio ancora tanto - sottolinea Mola - Bino Ghezzani che mi ha aiutato a individuare l’ex frantoio dove oggi sorge l’agriturismo La Ciliegia e i suoi titolari per la bella accoglienza". Sempre oggi il sindaco Matteo Ferrucci, la vice Fabiola Franchi e la consigliera alla Memoria, Angelica Rossi insieme ad altri rappresentanti istituzionali, all’associazione Cucigliana c’è e ad altre realtà locali, scopriranno la targa posta nel luogo dell’eccidio e inaugureranno l’installazione dell’architetto Marco Martinelli.

All’evento parteciperà Teatro Inbìliko, con il regista Stefano Gazzarrini e gli artisti Mohared Barone e Riccardo Massagli, che interpreteranno alcune pagine del libro, accompagnati dall’arpa celtica (suonata dallo stesso Massagli). "La memoria – così la consigliera Rossi – è presidio di democrazia, e ringrazio Mola che, narrando la storia della sua famiglia, cipermette dare il giusto riconoscimento a questo luogo. Da oggi, ogni 26 agosto, torneremo qui a ricordare quel drammatico giorno in cui persone che cercavano la salvezza trovarono invece la morte, tra loro la piccola Cioci, di soli 4 anni".

"Siamo grati alla famiglia Mola – concludono il sindaco Ferrucci e la vicesindaca Franchi – che con questo libro ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti. Siamo grati alla sua famiglia, alla famiglia Martinelli e all’agriturismo La Ciliegia La memoria, per noi, è una luce, un faro, un collante: unisce generazioni, famiglie, storie. È un filo che tiene insieme la collettività e ci ricorda che non c’è futuro senza la consapevolezza del passato".

