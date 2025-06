È il giorno della Luminara. Il meteo e le ordinanze. Tutte le informazioni utili

di Carlo Venturini

È il giorno della Luminara, sono in corso gli ultimissimi ritocchi. 100mila i lumini che illumineranno Pisa. Ma che giorno sarà? Prima di tutto è bene ricordare le ordinanze: dalle 16 di oggi fino alle 5 del 17 e dalle 16 alle 24 di domani vietata: la vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro o di alluminio; la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi o nelle aree di pertinenza di questi; la detenzione di bevande in contenitori di vetro o di alluminio nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico; la detenzione o l’uso di materiali esplodenti, l’utilizzo di fuochi artificiali, razzi, petardi, botti ecc. I divieti saranno in vigore nel centro sostanzialmente. Ai trasgressori saranno comminate sanzioni da 100 fino a 300 euro.

E il meteo? Dopo un maggio con ombrello di ordinanza, l’estate si prende la sua rivincita con uno scampolo di giugno che fa già il record di temperature degli ultimi 30 anni (in riferimento allo stesso mese). "Fino alla metà si prevedono punte di 35-36° nell’entroterra pisano", dice Andrea Pardini fondatore ed amministratore di Rete meteo amatori. Rimane un punto fermo: la tradizionale e imperitura "burrasca di San Ranieri". "I grafici previsionali delineano significativi segnali di instabilità tra il 16 e 17 giugno", anticipa Pardini.

Le Temperature. "Nella prima parte del periodo, le temperature si manterranno superiori alla media climatica 1991–2020. Le varie simulazioni del modello sono allineate, indicando una temperatura media in quota tra i 19 e i 20 gradi. Al suolo, ci aspettiamo valori intorno ai 28-31 °C, con punte più elevate nell’entroterra, fin sui 35/36°C. Fino al 18 giugno, si prevede una flessione termica, con un calo di circa 3-4 gradi. L’abbassamento è legato a un possibile passaggio perturbato".

Le Precipitazioni. "Il modello previsionale mostra segnali significativi di instabilità attorno a oggi e domani, con diverse simulazioni che indicano accumuli di pioggia compresi tra i 5 e i 15 mm. Alcuni scenari più estremi suggeriscono anche 20-25 mm. Questa instabilità è compatibile con il calo termico previsto e potrebbe essere causata dal passaggio di un fronte atlantico o di una saccatura instabile. Il resto del periodo fino al 25 giugno sarà caratterizzato da un’instabilità più debole e localizzata".

A lungo termine. "Nella seconda parte, in particolare dal 19 al 25 giugno, si osserva un graduale ritorno a temperature intorno o leggermente superiori alla media, mantenendosi attorno ai 26/29°C al suolo".

