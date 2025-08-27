Docufilm promozione. Sabato le ultime riprese

Neppure i grandi registi di Hollywood o i maestri nostrani delle pellicole cinematografiche avrebbero potuto pensare a un copione più esaltante. Il 26 maggio del 1991 lo Sporting Club salutò la Serie A ospitando, sul prato dell’Arena Garibaldi, la Roma. Trentaquattro anni dopo i nerazzurri, dopo aver vissuto il debutto assoluto nella massima categoria nello stadio dell’Atalanta, si apprestano a vivere l’esordio casalingo nel match serale di sabato 30 agosto. E quale avversario poteva pararsi sul cammino di Marin e soci se non la formazione giallorossa della capitale? "Sembra un film" avranno pensato in tanti. Ebbene: lo sarà. Anzi, un documentario: il ritorno in A del Pisa Sporting Club dopo un’intera generazione ha solleticato le attenzioni della casa produttrice Indiana Production (che sta curando anche le riprese del nuovo film di Checco Zalone), convinta dalla bontà e dal carico di romanticismo del progetto.

E le scene della cavalcata che tutti noi custodiamo nel cuore e nella mente, che dallo scorso agosto fino a oggi ci hanno portato verso il trionfo in Serie B e l’approdo nella "terra promessa", sono destinate a diventare un cult per tutti gli appassionati dello Sporting Club. Le riprese, dopo aver raccolto le emozioni e le sensazioni della compagine nerazzurra in trasferta a Bergamo, termineranno sabato sera nella rinnovata Arena Garibaldi. Chiudendo così il cerchio di un viaggio iniziato trentaquattro anni fa e terminato – soltanto virtualmente, visto che siamo appena all’inizio della nostra maratona – con il medesimo avversario.

Il docufilm ha stuzzicato l’interesse delle piattaforme di distribuzione in streaming, Netflix su tutte, e nelle prossime settimane si concluderanno le trattative per l’accordo relativo alla messa in onda. Il Pisa Sporting Club si appresta così a entrare nella ristretta cerchia dei club calcistici che hanno ottenuto spazio e visibilità su questi canali di distribuzione: ricordiamo, tra gli altri, il Leeds United, la Juventus, il Real Madrid, il Sunderland.

