Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
CronacaDanneggiata la sede della Rete dei Comunisti
19 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Danneggiata la sede della Rete dei Comunisti

Danneggiata la sede della Rete dei Comunisti

È stata danneggiata, presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, la sede della Rete dei Comunisti di Pisa, in via...

La denuncia della «Rete»

La denuncia della «Rete»

Per approfondire:

È stata danneggiata, presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, la sede della Rete dei Comunisti di Pisa, in via Sant’Andrea. A denunciarlo è stato lo stesso movimento politico, che ha parlato di "un brutto segnale" e di un episodio che si inserisce in un clima di crescente tensione, con movimenti e realtà politiche sempre più polarizzati.

La porta d’ingresso a vetri, spiegano dalla Rete, è stata "colpita forse da un masso: qualcuno ha cercato di sfondare il vetro, non c’è riuscito, ma il danno è notevole". L’episodio è stato reso pubblico ieri mattina, a quattro giorni di distanza dalla scoperta, mentre inizialmente era stato comunicato che il danneggiamento fosse stato rilevato solo ieri. I militanti si sono ritrovati davanti alla sede insieme agli attivisti di Cambiare Rotta e Potere al Popolo per esprimere solidarietà e condannare l’accaduto.

"Probabilmente ad armare la mano di chi ha colpito – hanno spiegato – è il clima fomentato ad arte dall’estrema destra nostrana e internazionale dopo l’esecuzione di Charlie Kirk, noto reazionario statunitense". Secondo il movimento, "si tratta di un avvertimento inviato a tutti coloro che si battono contro il capitalismo che sta producendo sempre più guerre". La Rete dei Comunisti ha ricordato anche altri episodi che confermerebbero il clima di ostilità. Durante il presidio di mercoledì sera in piazza XX Settembre, in vista dello sciopero generale indetto dall’Usb per lunedì prossimo, si sarebbe verificato un altro momento di tensione, quando "una donna ha strappato di mano il microfono a uno degli attivisti, tentando di disturbare la nostra assemblea e invitandoci a non considerare la questione palestinese".

Un contesto teso, sottolineano, che si lega anche ai fatti del Polo Piagge, con il blitz degli studenti pro-Pal e la denuncia di aggressione presentata dal professore Rino Casella. Intanto, ieri proprio al Polo Piagge si è svolta un’altra assemblea promossa dagli Studenti per la Palestina: "Non ci fermeremo – hanno scritto – continueremo a bloccare con la stessa energia chiunque sia complice con il genocidio".

EMDP

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaGiustizia