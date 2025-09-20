Il pilota e la sicurezza: "Le moto? Solo in pista. Per salire in sella serve preparazione"

La moto come passione, la strada come trappola. Giovanni Menduni ha 39 anni, viene da Ponsacco e corre nella Pirelli Cup 600, campionato italiano di motociclismo. Ha iniziato a guidare da ragazzino e oggi, dopo oltre quindici anni di corse, non è solo un esperto delle piste ma anche un istruttore di guida sportiva. Quando il discorso cade sull’uso delle due ruote fuori dai circuiti, scuote la testa: l’amore per i pistoni non basta, perché la strada può diventare una trappola. "Su questo argomento sono categorico e forse impopolare".

In che senso?

"Sono contrario all’uso delle moto su strada".

Lei che è un pilota...

"L’evidenza lo dimostra: sei su due ruote e quindi costantemente esposto al pericolo. Ma c’è di più...".

Cosa?

"Spesso chi conduce questi mezzi manca delle nozioni fondamentali per una guida sicura. Basti considerare che quando si prende la licenza non si è sottoposto a lezioni approfondite. Ecco perché, da qualche mese, mi sto dedicando ad un nuovo progetto. Sono anche istruttore di guida sportiva in un’autoscuola di Pontedera".

L’esperienza del pilota mette a fuoco un tema centrale: la fragilità di chi guida su strada.

"Troppe distrazioni sia da parte di chi conduce la moto, ma forse ancora di più da chi guida le auto. Parliamoci chiaro: tutti siamo sbadati, soprattutto a causa del cellulare. La percezione della velocità che ha una moto quando si conduce una macchina non è realistica, quindi un veicolo a due ruote che viaggia a una velocità più alta non è facilmente percepibile".

Si gioca con la vita?

"E poi ci sono queste mode da social network che contagiano soprattutto i ragazzi più giovani che vogliono dimostrare di ‘saper fare di più’ ma sbagliano luoghi e tempi".

Perché?

"Esistono aree private dove è possibile fare queste attività con elevati standard di sicurezza. Io, per esempio, ho fondato l’associazione GM86 Motosport Promotion dove promuovo l’attività sportiva motociclistica sia per chi è del settore sia per chi è alle prime armi".

Lei ci sta dicendo che non è cosa si fa in modo ma dove e come si fa, dunque?

"Esatto, mi spiego. La tua passione è la moto? Vieni allora in un circuito ad hoc. Vi sono protocolli, caschi omologati, tute ignifuge, vie di fuga. Possono accadere incidente ma è molto raro. Purtroppo so di che cosa parlo...".

Perché?

"Pochi giorni fa, in pista, è morto un mio amico: Gabriele Contini. Ma non è stata la caduta ad essere fatale. E’ stato investito da un’altra moto in gara. Siamo scossi. Ma, intenda bene che cosa le voglio dire, è stato un ’caso’. La pista è molto più sicura della strada".

Certo.

"In moto non è può improvvisare, neppure per chi – come me – guida da 15 anni. Serve preparazione continua, occorrono nozioni tecniche e una preparazione anche fisica. La strada è diversa diventa una trappola".

A quanti ragazzi insegna?

"Abbiamo 45 tesserati e abbiamo iniziato le lezioni proprio adesso".

In gioco c’è la propria vita ma anche quella altrui.

"Consapevolezza, preparazione, protocolli e attrezzatura. Dai bambini agli adulti ognuno può trovare un approccio corretto alla moto, imparando che il divertimento va vissuto con la giusta preparazione".