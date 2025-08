Viareggio, furto nella sede di Rifondazione Comunista. Ladri in fuga con 300 euro

Viareggio (Lucca), 2 agosto 2025 – Furto nella sede di Rifondazione Comunista a Viareggio, nel quartiere Varignano, dove si trovano la sede di federazione e il circolo. In base a quanto spiegato in una nota del partito, "prima hanno tentato di forzare sia la la nostra porta di ingresso sia quella condominiale, poi, non riuscendo, hanno spaccato la vetrina, hanno messo a soqquadro archivi e cassetti in cerca di oggetti di valore e rubato circa 300 euro in contanti di quote tessera del sindacato Unione Inquilini che presso di noi trova ospitalità".

Rifondazione spiega che "le modalità e l'assenza di atti vandalici gratuiti ci portano a escludere che si sia trattato di un gesto politico a sfondo intimidatorio, tuttavia ciò non lo rende meno grave perché la nostra sede è l'ennesima vittima di una situazione di violenza e insicurezza presente in città, in particolar modo nei quartieri popolari come il Varignano, che vedono le forze dell'ordine in difficoltà, alla pari di altri servizi pubblici strategici come scuola e sanità".

Prc annuncia che la sede, "da decenni un presidio sul territorio del Varignano, tornerà appena possibile ad essere aperta a tutti quei cittadini che invece hanno a cuore la cura del territorio: non avendo padroni, chiediamo un piccolo atto di solidarietà concreta aprendo una sottoscrizione per riparare i danni subiti dal nostro partito e da Unione Inquilini".