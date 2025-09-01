Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a Lido di CamaioreIncidente parapendioFurto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1
Acquista il giornale
CronacaControlli dei carabinieri. Ubriachi alla guida di auto. Giovane armato di coltello
1 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Controlli dei carabinieri. Ubriachi alla guida di auto. Giovane armato di coltello

Controlli dei carabinieri. Ubriachi alla guida di auto. Giovane armato di coltello

Denunce, segnalazioni e provvedimenti dei militari dell’Arma in tutta la provincia. Operazioni condotte nell’ultima settimana anche in concomitanza con le ferie.

Uno dei tanti controlli effetuati dai carabinieri del comando provinciale di Pisa sulle strade della zona

Uno dei tanti controlli effetuati dai carabinieri del comando provinciale di Pisa sulle strade della zona

Per approfondire:

PROVINCIA

Ubriachi o drogati alla guida di auto o altri veicoli. Persone trovate in possesso di coltelli, droga, mancata osservanza delle disposizioni del daspo, il divieto di frequentare e stazionare in determinate zone di città o paesi. Tutte situazioni che fomentano la delinquenza, aumentano l’insicurezza, non solo nella percezione. Che contribuiscono alla presenza di chi delinque in varie zone delle città. Come ogni settimana i carabinieri del commando provinciale – tramite le compagnie territoriali di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra e i comandi delle stazioni dei singoli comuni provinciali – hanno effettuato una serie di controlli mirati alla sicurezza dell’intero territorio provinciale. Controlli intensificati in questi ultimi periodi anche per la concomitanza con le ferie e l’assenza di molte famiglie dalle proprie abitazioni. Ma controlli soprattutto mirati alla sicurezza sulle strade, legati alla guida in stato di ebbrezza, violazioni di provvedimenti amministrativi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A San Miniato i militari dell’Arma hanno denunciato un cittadino extracomunitario che, dopo aver perso il controllo della sua auto e aver urtato un muro, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,17 grammi/litro. All’uomo è stata ritirata la patente e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. A Pisa, un uomo, fermato per un controllo, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Il 30 agosto, due persone, un 25enne di Vicopisano e una 38enne di Pisa, sono state denunciate a Pisa dopo essere state trovate rispettivamente con un tasso alcolemico di 1,02 grammi/litro e 0,95 grammi/litro. Per entrambi, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia per il ritiro e la messa in sicurezza per evitare l’utilizzo dai denunciati.

I controlli dei carabinieri hanno inoltre portato a due denunce per altri reati. A Pisa, un pregiudicato di 42 anni è stato sorpreso in corso Italia nonostante fosse destinatario di un provvedimento di daspo urbano che gli proibiva di frequentare quell’area. È stato denunciato per la reiterata inosservanza del provvedimento. A Pontedera un 22enne, durante un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso con una lama di 7,5 cm e una pinza metallica. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata