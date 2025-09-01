Controlli dei carabinieri. Ubriachi alla guida di auto. Giovane armato di coltello

PROVINCIA

Ubriachi o drogati alla guida di auto o altri veicoli. Persone trovate in possesso di coltelli, droga, mancata osservanza delle disposizioni del daspo, il divieto di frequentare e stazionare in determinate zone di città o paesi. Tutte situazioni che fomentano la delinquenza, aumentano l’insicurezza, non solo nella percezione. Che contribuiscono alla presenza di chi delinque in varie zone delle città. Come ogni settimana i carabinieri del commando provinciale – tramite le compagnie territoriali di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra e i comandi delle stazioni dei singoli comuni provinciali – hanno effettuato una serie di controlli mirati alla sicurezza dell’intero territorio provinciale. Controlli intensificati in questi ultimi periodi anche per la concomitanza con le ferie e l’assenza di molte famiglie dalle proprie abitazioni. Ma controlli soprattutto mirati alla sicurezza sulle strade, legati alla guida in stato di ebbrezza, violazioni di provvedimenti amministrativi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

A San Miniato i militari dell’Arma hanno denunciato un cittadino extracomunitario che, dopo aver perso il controllo della sua auto e aver urtato un muro, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,17 grammi/litro. All’uomo è stata ritirata la patente e veicolo sottoposto a fermo amministrativo. A Pisa, un uomo, fermato per un controllo, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento alcolemico. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. Il 30 agosto, due persone, un 25enne di Vicopisano e una 38enne di Pisa, sono state denunciate a Pisa dopo essere state trovate rispettivamente con un tasso alcolemico di 1,02 grammi/litro e 0,95 grammi/litro. Per entrambi, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia per il ritiro e la messa in sicurezza per evitare l’utilizzo dai denunciati.

I controlli dei carabinieri hanno inoltre portato a due denunce per altri reati. A Pisa, un pregiudicato di 42 anni è stato sorpreso in corso Italia nonostante fosse destinatario di un provvedimento di daspo urbano che gli proibiva di frequentare quell’area. È stato denunciato per la reiterata inosservanza del provvedimento. A Pontedera un 22enne, durante un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso con una lama di 7,5 cm e una pinza metallica. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.