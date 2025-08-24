Coltello e droga. Denunciati due giovani

In giro di notte con un coltello e un po’ di droga: due giovani sono stati denunciati a Umbertide nel corso di un controllo mirato. I carabinieri della locale Stazione hanno messo in atto in questi giorni un monitoraggio notturno proprio contro lo spaccio di stupefacenti e la violenza giovanile. I militari dell’Arma hanno passato al setaccio i luoghi della movida nel centro storico di Umbertide e hanno sottoposto a controllo numerosi ragazzi che affollavano le vie cittadine e i locali pubblici. Uno di questi, un 23enne umbertidese, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di genere proibito e per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia. Un altro, di 24 anni originario del Marocco ma da tempo residente in Valtiberina, è stato invece trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il controllo dei carabinieri ha riguardato anche le conformità dei ciclomotori in transito con diversi mezzi che sono stati fermati: in alcuni casi sono state elevate, a carico dei proprietari, le contravvenzioni inerenti la non conformità delle marmitte che provocano eccessivi rumori e disturbi alla quiete pubblica.