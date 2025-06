Fucile e coltelli proibiti . Fermato per un controllo e arrestato dai carabinieri

Viaggiava al volante di un’auto senza assicurazione, è stato fermato e i carabinieri durante i controlli trovano un piccolo arsenale: fucile con cannocchiale, cartucce e due coltelli proibiti. Un uomo di 40 anni residente nel comune di Citerna è stato arrestato. Ad agire i militari di Sansepolcro, intorno alla mezzanotte di qualche sera fa durante i controlli del territorio che si svolgono anche nelle zone di confine con l’Umbria. I carabinieri hanno notato un’auto sospetta aggirarsi per le vie biturgensi: a bordo solo il conducente che, alla richiesta dei documenti, si è mostrato inizialmente calmo, fino a che non è emerso che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa obbligatoria. A quel punto l’atteggiamento del 40enne è divenuto più sospetto e i carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli con una perquisizione del veicolo. Nascosto sotto un telo, nell’abitacolo c’era il fucile posizionato nelle immediate vicinanze del conducente (che quindi ne aveva la piena disponibilità al pronto utilizzo); a portata di mano anche le munizioni. Sotto la direzione della Procura sono tuttora in corso indagini per risalire alla provenienza del fucile (che è risultato pienamente funzionate), la cui matricola non risulta censita in Italia, per cui potrebbe essere di provenienza estera. I carabinieri hanno posto sotto sequestro inoltre due coltelli da punta e taglio, di genere vietato che erano nella medesima auto. L’uomo, residente nel comune di Citerna, è stato arrestato e portato in carcere ad Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida.