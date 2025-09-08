Con accetta e 11 cacciaviti: preso

Una settimana di controlli per i carabinieri di tutta la provincia di Pisa: dieci le denunce, di cui sei per guida sotto l’influenza di alcol e rifiuto di sottoporsi al controllo sugli stupefacenti. Per alcol: un 35enne fermato alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico di 1,11 g/l. La sua patente era già sospesa a tempo indeterminators. Un 38enne, fermato in Viale D’Annunzio alla guida di un’auto, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. L’uomo era sprovvisto di patente. A San Giuliano Terme un 21enne è stato fermato alla guida di un’auto con un tasso di 1,14 g/l. Un 26enne aveva addirittura 1,73 g/l. Un 21enne fermato alla guida di un’auto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti, la sua patente è stata ritirata. Sempre a Pisa, alle prime luci dell’alba del 6 settembre, un uomo di 27 anni è stato lungo il litorale Pisano alla guida di un’auto con un tasso alcolemico di 1,00 g/l. Denunciate tre persone per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. Un giovane aveva un coltello a serramanico lungo 18,5 cm, di cui 8 cm di lama. A San Miniato un uomo di 60 anni è stato trovato con un coltello a serramanico di 19 cm. Un 60enne è stato denunciato per porto di diversi oggetti pericolosi, tra cui un coltello di 22 cm, un piede di porco, una sega, una mazzetta da muratore, un’accetta e 11 cacciaviti di varie lunghezze. Un altro denunciato per non aver rispettato il divieto di ritorno a Pisa.