A Tirrenia il comitato pro Vannacci ‘Il mondo al contrario’: “Ma non siamo un partito”

Pisa, 9 marzo 2024 – Circa 70 delegati, 300 tesserati e almeno 3.000 iscritti al sito internet e alla newsletter del comitato nazionale ‘Il mondo al contrario’ - una specie di circolo culturale delle idee e del pensiero del generale Roberto Vannacci –, si sono radunati oggi all'hotel Continental di Tirrenia (Pisa) per la prima assemblea nazionale del neocostituito comitato.

"Ma non siamo un partito - precisa il presidente Fabio Filomeni - siamo un gruppo di persone libere che si riconosce nelle opinioni di quelle che mi piace definire militarmente e non politicamente un nostro camerata”.

In sala, dicono i promotori, c'erano solo cinque paracadutisti su 70 delegati. E Vannacci, ospite d'onore dell'evento, chiosa: "I paracadutisti sono cittadini come tutti gli altri e hanno le loro idee. Non devono per forza pensarla tutti come me”.

Il generale, sospeso dalla Difesa, sul ruolo politico di questo suo 'fan club' precisa: "Ho chiarito fin dall'inizio di essere disposto a partecipare alle iniziative del Comitato solo se si tratta di eventi culturali per divulgare le mie idee e i miei pensieri, ma se diventasse qualcosa di politico, allora non aderirei perché di fronte alle innumerevoli richieste che mi arrivano dal mondo politico per scendere in campo, ho dato a tutte la stessa risposta: non è ancora il momento di sciogliere la riserva”.

"La prossima settimana – ha aggiunto Vannacci – uscirà il mio nuovo libro ‘Il coraggio vince. Vita e valori di un generale’ nel quale riaffronto molte tematiche de ‘Il mondo al contrario’ provando a spiegarle meglio a chi si è sentito toccato e intrecciandole con le mie esperienze di vita”. Così Roberto Vannacci ha parlato del suo secondo libro in uscita la prossima settimana.

A Tirrenia a "portare la mia personale solidarietà e vicinanza per gli attacchi mediatici che sta subendo da mesi” è arrivata anche l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi. “Anche a me ha detto che non ha sciolto la riserva - ha affermato Ceccardi -. Ritengo comunque che sarebbe un ottimo candidato per la Lega perché le opinioni contenute nel suo libro 'Il mondo al contrario’ rispecchiano gran parte dei nostri valori. Gli ho fatto una battuta: se proprio non vuole candidarsi alle Europee almeno che sostenga la mia candidatura”. In sala c'erano altri esponenti locali del Carroccio insieme al consigliere regionale Massimiliano Baldini.