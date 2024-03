Vannacci lancia da Tirrenia il suo "Il mondo al contrario"

Domani alle 11 a Tirrenia nasce il ‘partito’ del generale Roberto Vannacci: ‘Il mondo al contrario’. All’Hotel Continental si terrà la prima assemblea nazionale dei delegati regionali del comitato "Il Mondo al Contrario" che, spiegano i promotori, "liberamente si ispira ai contenuti degli 11 capitoli del libro" omonimo dello stesso Vannacci. L’assemblea, formata da 36 delegati, è stata convocata dal consiglio di gestione del movimento: Fabio Filomeni (presidente), dai coordinatori nazionali Norberto De Angelis e Patrizia Biagi, dal segretario Bruno Spatara e dal tesoriere Gianluca Priolo. A far gli onori di casa i coordinatori territoriali del Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) Paola Marchetti e Andrea Romiti e il presidente toscano, Massimiliano Simoni. Un’occasione per fare il punto sulle iniziative svolte dall’agosto scorso, quando il comitato nacque a Lamezia Terme, sia dal punto di vista organizzativo e "movimentistico (iniziative culturali e storiche) e di aggregazione del pensiero (sviluppo di tesi e dibattiti anche online attraverso webinar, blog e il sito web)". Alle 12.30 aperitivo e pranzo con Roberto Vannacci, ospite d’eccezione, che si intratterrà con sostenitori e simpatizzanti. Alle 15 Vannacci parteciperà con i vertici nazionali del comitato, il tenente colonnello in congedo Fabio Filomeni e la giornalista Patrizia Biagi, i coordinatori del centro Italia, Paola Marchetti, chirurgo pediatra dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e al presidente toscano, Massimiliano Simoni, patron di Artitaly. L’ex generale dei parà comunicherà anche le date di presentazione del suo nuovo libro "Il Coraggio Vince. Vita e valori di un generale incursore" in uscita per Piemme il 12 marzo.