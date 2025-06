Ufficio elettorale e sedi distaccate. Tre giorni di aperture straordinarie

Aperture straordinarie dell’ufficio elettorale del Comune di Pisa, per facilitare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, e per fornire assistenza su qualsiasi altra esigenza legata all’esercizio del diritto di voto. Le operazioni di voto, lo ricordiamo, si svolgeranno su due giorni: domenica 8 giugno dalle ore 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito, ognuna di colore diverso. Il comune di Pisa ha annunciato che, per facilitare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, e per fornire assistenza su qualsiasi altra esigenza legata all’esercizio del diritto di voto, ha fatto sapere che l’Ufficio Elettorale in via Battisti 53 (Sesta Porta 4° piano) osserverà le seguenti aperture straordinarie: venerdì 6 e sabato 7 giugno, dalle 9 alle 18; domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno, dalle 7 alle ore 15. L’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta (Via Battisti 51, piano terra) e quello della sede decentrata di Marina di Pisa (Via Camillo Guidi, 2/A, Marina di Pisa) saranno aperti con i seguenti orari: domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 07 alle 15. Nell’ufficio decentrato di Marina di Pisa sarà inoltre possibile richiedere anche il rilascio della tessera elettorale.Anche oggi l’ufficio sarà aperto dalle 9 alle 18, mentre domani, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15

Tutte le informazioni utili al voto sono disponibili nella sezione "Speciale Referendum 2025" sul sito del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Speciale-Referendum-2025). Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l'Ufficio Elettorale del Comune.