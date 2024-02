Nuovi guai per Vannacci: è indagato per istigazione all’odio razziale

Firenze, 26 febbraio 2024 – Nuovi guai per il generale Roberto Vannacci. Dopo la notizia di due giorni fa di un procedimento aperto nei suoi confronti per peculato e truffa, l’autore de Il Mondo al Contrario risulta adesso indagato per istigazione all’odio razziale.

L’indagine è in carico alla procura di Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro. In base a quanto si apprende il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse settimane da associazioni.

Nei giorni scorsi era invece uscita la notizia di un’inchiesta in cui vengono contestate a Vannacci indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzate.