Maxi rissa nella notte a Grosseto, botte e bottigliate tra due gruppi. Ferito ragazzo di 19 anni

Grosseto, 7 giugno 2025 – Le prime schermaglie sarebbero state in centro, la sera di giovedì. Tutto è proseguito poi davanti alla sala Bingo, in via del Sabotino, quasi alla mezzanotte. Alla fine un ragazzo di 19 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale, con diverse contusioni addosso. E’ stato la vittima della rissa scoppiata tra un gruppo di ragazzi grossetani che stavano trascorrendo la serata in città e un altro di giovani nordafricani, che vivono nello stabile abbandonato in via Aurelia Nord. Ad affrontarsi nel parcheggio di fronte al supermercato sono stati una quarantina di giovani: prima botte e spintoni con il personale della Award Security che si occupa della sicurezza del locale è intervenuto per tentare di riportare la calma. Quando il giovane si è accorto che i ragazzi erano tanti, ha chiamato i rinforzi. Altri ragazzi sono arrivati dallo stabile di via Aurelia Nord anche con una mazza da baseball e un coltello, che poi sono stati sequestrati dal personale della questura.

La rissa è scoppiata in pochi attimi. Botte e qualche bottiglia lanciata. Per fortuna è durata giù il tempo di pochi minuti, quanti sono bastati perché nel parcheggio arrivassero le volanti della Polizia insieme alle pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza. Alla fine, il bilancio è stato di un ragazzo di 19 anni, grossetano, che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia con diverse contusioni e con una ferita a un braccio. Dopo qualche ora, è stato dimesso.

Uno dei ragazzi nordafricani invece è riuscito a scappare, gli altri sono stati identificati dagli agenti delle volanti che ora stanno svolgendo le indagini su quanto accaduto. In via del Sabotino, nel frattempo, sono arrivati anche i genitori di alcuni ragazzi minorenni che sono rimasti coinvolti nella rissa, mentre diverse auto che erano in sosta nel parcheggio, sarebbero state danneggiate. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.