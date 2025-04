Le bancarelle del futuro. Ecco i primi 12 chioschi: “È una giornata storica”

Pisa, 6 aprile 2025 – Da domani entreranno “in servizio” le prime 12 nuove bancarelle del mercato turistico di piazza del Duomo nella nuova collocazione di via Contessa Matilde al posto di altrettanti banchi che lasceranno l’area monumentale per insediarsi nelle nuove aree concepite dall’amministrazione comunale nell’ambito del maxi restyling dell’area monumentale grazie ai fondi Pnrr, che si uniscono a quelli stanziati dal Comune per la realizzazione dei nuovi banchi. “Per la città è un giorno storico - ha detto il sindaco, Michele Conti - perché portiamo a soluzione un problema di cui in città si discute da decenni. Inoltre, grazie alle risorse Pnrr potremo finalmente restituire la giusta dignità a un’area di pregio riconosciuta a livello internazionale come patrimonio Unesco.

Nuove bancarelle Pnrr, la riqualificazione del mercato turistico tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi a Pisa, il 5 aprile 2025 (foto di Enrico Mattia Del Punta)

L’area del mercato lungo le mura urbane, interamente riqualificata e abbellita con l’introduzione di filari alberati, vede una nuova localizzazione dei punti di vendita lungo il percorso turistico, con banchi omogenei, eleganti e funzionali, frutto di un progetto concordato con la Soprintendenza e di un ulteriore finanziamento di 3 milioni a carico del Comune“. Secondo il vicesindaco Raffaele Latrofa, “nella zona monumentale si concentreranno una serie di interventi di riqualificazione e riorganizzazione di spazi: nuove pavimentazioni, assetto del verde, illuminazione e segnaletica“, mentre l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini, ha ricordato “che i primi 12 nuovi chioschi su circa 80 totali rispettano il progetto frutto di una concertazione e previsto dal piano del commercio approvato nel 2022, dopo una vacatio di oltre 20 anni: si tratta di banchi che, con la loro struttura in acciaio inox, rivestimento interno in legno ed esterno in lamiera corten, si caratterizzano per la loro funzionalità e i concessionari corrisponderanno al Comune, cjhe resta prioprietario delle strutture, un canone mensile di 279 euro”.

Il percorso turistico in via Contessa Matilde, dotato di segnali tattilo-vocali Lve per persone non vedenti, fino ad arrivare al largo Cocco Griffi e a Piazza Manin mantenendo aree esclusivamente pedonali e separate dalla strada carrabile da dissuasori in acciaio corten. In prossimità delle mura saranno messi a dimora 39 alberi e realizzata la nuova illuminazione, oltre al completo rifacimento delle bancarelle commerciali. I nuovi banchi sono disposti a distanza di circa 5 metri l’uno dall’altro, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza, e sono box completamente apribili, realizzato con finitura esterna tipo corten, di ingombri massimi 3x3 metri, rinnovato completamente nell’immagine che saranno posizionati, alternati ai filari di alberature.

Le bancarelle, quando l’operazione sarà terminata, saranno dislocate in via Contessa Matilde, Largo Cocco Griffi, piazzetta. Salomone, piazza Manin, parcheggio pubblico su via Cammeo, via S. Maria, via Maffi e via Pietrasantina.