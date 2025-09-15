La magia è una missione. E fa avverare il desiderio del piccolo grande Nathan

Pisa, 16 settembre 2025 – A volte, per vivere una magia, non serve una scopa volante o il binario 9 e tre quarti. Basta la volontà di un gruppo di persone altruiste, con il desiderio di vedere un bambino realizzare un sogno, stampando sul volto un sorriso autentico e dimenticando, per un giorno, le difficoltà quotidiane. È ciò che è successo a Nathan, bimbo di 5 anni con una grande passione per Harry Potter, che ha potuto vivere un fine settimana a Londra speciale. Tra una visita ai monumenti e alle iconiche cabine rosse della City, lo stupore davanti agli scheletri dei dinosauri conservati al Natural History Museum e, soprattutto, la visita agli Studios della Warner Bros: un vero e proprio museo dedicato ai costumi, alle scenografie e ambientazioni originali della saga del maghetto con gli occhiali.

Un “lumos” che ha illuminato gli occhi di Nathan, in lotta contro un brutto male, in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara. Tra quei corridoi, dove si cerca di alleggerire le difficoltà di un’infanzia dura, il bimbo non ha perso la capacità di sognare. E, come Hagrid che irrompe in casa di Harry per portarlo a Hogwarts, i volontari dell’associazione Il Sorriso di Andrea, dedicata alla memoria del 28enne pisano Andrea Baldini e portata avanti dalla madre Cristina Chini, hanno deciso di mettergli in tasca il biglietto per vivere la magia.

Senza bisogno di un gufo, di una bacchetta o di attraversare colonne magiche, Nathan si è immerso in un mondo che fino a quel giorno aveva potuto solo leggere o vedere sullo schermo. Ora, la Sala Grande di Hogwarts era lì davanti a lui: immense tavolate apparecchiate con calici dorati, stemmi delle quattro case come arredo, statue austere che reggono braceri, costumi di scena autentici, candele che volteggiano (niente magia, solo qualche filo e un po’ di CGI). Una meraviglia che solo i bambini — e certi adulti che non hanno mai smesso di esserlo — sanno apprezzare. Poi, come se non bastasse, la cena all’interno degli Studios: un tavolo imbandito tra le stesse mura che hanno ospitato incantesimi, colpi di scena che hanno segnato più di una generazione e battaglie epiche.

Momenti di normalità che per i genitori sono stati un dono quanto per Nathan stesso: “Nella tragedia della malattia - raccontano - abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone speciali, che ci hanno regalato la normalità, la gioia, le emozioni di un bellissimo viaggio. Un ‘sorriso’ molto grande per cui ringraziamo immensamente l’associazione Il Sorriso di Andrea e tutti coloro chei hanno reso possibile questo sogno, in particolare Cristina Chini, donna meravigliosa”. Non ci sono incantesimi che cancellano una diagnosi, questo lo sanno tutti. Ma ci sono momenti che la alleggeriscono e regalano ricordi che neanche il tempo o la malattia potranno scalfire. Il mondo di Harry Potter potrà essere finzione, ma dire che la magia non esiste non è del tutto vero. Regalare un sorriso a un bambino che lotta ogni giorno: ecco la vera magia, più potente di qualsiasi incantesimo di Hogwarts.