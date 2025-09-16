L’associazione La Città delle Persone e il gruppo consiliare collegato annunciano un incontro pubblico con le candidate e i candidati al Consiglio regionale delle liste del centrosinistra, in programma venerdì 19 settembre alle 18 a Open Pi a Pisa (piazza V. Emanuele). "L’iniziativa, aperta alla cittadinanza - spiega Martinelli, capogruppo de La città delle persone in Consiglio comunale e presidente dell’associazione - dal titolo ‘Le scelte Toscane per Pisa’, nasce con l’obiettivo di mettere i contenuti al centro del dibattito politico in vista delle prossime Regionali, favorendo un confronto trasparente su alcune priorità che, a livello regionale, avranno impatti diretti e forti sul futuro della nostra città". "Riteniamo che il confronto sui contenuti sia il cuore della democrazia - proesegue – e vogliamo dare una mano in tal senso. Per questo, apriamo uno spazio di dialogo pubblico con le forze del centrosinistra che si candidano a guidare la Regione, per ascoltare visioni e proposte concrete su temi cruciali per la comunità.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi quali sanità e sociale, ambiente, infrastrutture e mobilità, pace ed etica nella politica, turismo e vivibilità delle città, istruzione e cultura. Saranno fissati per ciascun ambito alcuni punti critici e di prospettiva, e le candidate e i candidati presenti saranno invitati ad illustrare la propria visione, le proprie priorità e progetti. Il dibattito sarà a tempi contingentati ed in forma assembleare per garantire gli interventi di tutti i candidati di centro sinistra nella circoscrizione di Pisa che vorranno intervenire".

L’invito è stato trasmesso ai segretari delle forze politiche e delle liste del centrosinistra.