"Competenza e radici". La missione di Balducci

"Porto la mia esperienza nel mondo della formazione e della scuola, perché la politica non può essere autoreferenziale ma deve fondarsi sulle competenze. la scuola è l’ascensore sociale per eccellenze e investire in istruzione significa investire in sicurezza, in futuro, nella formazione dei giovani". Così Agnese Balducci, uno dei volti di spicco della lista civica Casa Riformista per Eugenio Giani presidente, ha presentato, domenica sera al PalaTodisco di San Giuliano Terme, la sua candidatura alle elezioni regionali nel collegio pisano. All’iniziativa è intervenuto anche il governatore uscente della Toscana. Balducci ha ricordato anche l’importanza degli asili nido gratuiti "per togliere alle famiglie il peso della precarietà" e della formazione continua per i docenti, "necessaria a vincere la sfida del ceto medio sempre più in difficoltà ad arrivare a fine mese: la nostra lotta sarà anche quella sui diritti civili, diritto allo studio e alla salute con coraggio con convinzione e visione verso il futuro".

Il capolista della civica di Giani è l’ex assessore pisano Federico Eligi: "Casa Riformista racchiude la cultura e le tradizioni locali, unite a un mondo laico, socialista, liberale, radicale, civico e riformista che non si riconosce in alcuna forza politica. E’ un progetto inclusivo e plurale che sostiene la coalizione dei partiti composta da Pd, Avs e M5S". Secondo Giani, "rispetto all’altra tornata elettorale questa volta compongo un’alleanza di campo largo con un’impostazione molto concreta: adesso sta a noi dare a questa alleanza forza e concretezza: la nostra deve essere la Toscana del fare, unendo quello che abbiamo fatto e quello che faremo introducendo alcune novità".

"Sanità, scuola e lavoro - ha concluso il presidente regionale uscente - saranno gli elementi di forza di questa campagna elettorale. La Casa Riformista appartiene al mio passato socialista, ringrazio tutti i candidati di aver dato il loro assenso e di condividere questa battaglia. Siamo convinti di poter portare la Toscana nei prossimi cinque anni a un livello ancora più alto di quello attuale". Nella lista si candidano anche Sandro Ceccarelli, sindaco di Guardistallo, Maria Vanni, già assessore a Montopoli, Roberta Benini, presidente del comitato rievocazioni storiche per la provincia di Pisa, Matteo Squicciarini, assessore a San Miniato, Elena Campera, vicesindaca a Vecchiano e Michael Cali.