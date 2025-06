Bambina in codice rosso: cade da cavallo, trasferita d’urgenza in ospedale

Pisa, 7 giugno 2025 – Paura per una dodicenne di Livorno che è rimasta ferita alla testa dopo essere caduta da cavallo. Accade nel pomeriggio di sabato 7 giugno in un centro ippico di Marina di Pisa. E’ qui che la dodicenne stava esercitandosi in sella all’animale, quando qualcosa è andato storto. C’è stata la brutta caduta.

I primissimi soccorsi sono stati dati dalle persone che erano nel centro ippico. Contestualmente è stato dato l’allarme al 118. Intervenuto con l’ambulanza e l’automedica. La bambina, come valutato dal medico, aveva un trauma cranico commotivo. Per questo, e considerato la giovane età, c’è stato il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello.