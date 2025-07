Azzannata al viso dal Rottweiler. Grave la proprietaria cinquantenne

Attimi di terrore ieri mattina in un’abitazione di via del Marmigliaio, nella zona nord di Pisa, dove una donna di 50 anni è stata aggredita dal cane di famiglia, un esemplare adulto di razza Rottweiler, che l’ha improvvisamente morsa al volto.

L’episodio si è verificato intorno alle 11 e, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione che la vittima condivide con il compagno, proprietario insieme a lei dell’animale.

La donna, che avrebbe riportato gravi lesioni al viso e all’orecchio, ha perso molto sangue. Immediata la chiamata al 118: sul posto sono intervenute un’ambulanza della Pubblica Assistenza e l’automedica. Inizialmente il trasporto era stato disposto in codice giallo, ma è stato poi convertito in codice rosso a causa della grave perdita di sangue. La cinquantenne è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. Secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al personale sanitario, sul luogo dell’aggressione è intervenuto anche il servizio veterinario dell’Asl Toscana nord ovest, organo competente per stabilire le misure da adottare nei confronti dell’animale in questi casi. I veterinari hanno disposto per il molosso un vincolo sanitario di 10 giorni: una misura obbligatoria di osservazione clinica necessaria per accertare eventuali sintomi di malattie come la rabbia.

Il periodo di osservazione, su indicazione degli stessi proprietari, può avvenire nell’abitazione oppure nel canile comunale.

Restano da chiarire invece la dinamica dell’aggressione e cosa abbia scatenato la reazione del cane: non risulterebbero - a quanto appreso - precedenti problemi comportamentali dell’animale nei confronti degli umani, in particolare della famglia. Non è la prima volta che cani di razza Rottweiler si rendono protagonisti di episodi simili. Solo pochi giorni fa, ad Anzio, nel Lazio, un altro esemplare sempre di razza Rottweiler aveva aggredito due bambini.

Enrico Mattia Del Punta