Auto contro tir, muore a 22 anni. Choc a Pisa

Pisa, 6 settembre 2025 – L’auto su cui viaggiava come passeggera è finita contro un camion parcheggiato nell’area di emergenza. Elisa Noventa, 22 anni, originaria di Rezzato, ma da tempo residente a Pisa, è morta sul colpo, nonostante i soccorsi. L’incidente è successo la sera del 5 settembre 2025 sull’A4 Milano–Venezia, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud, in direzione Milano.

L’auto – secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Verona Sud che sta svolgendo le indagini – era condotta da un 25enne, anche lui residente a Pisa. è finito in ospedale senza gravi conseguenze. Sul posto, infatti, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi.

La notizia si è diffusa nella mattinata del 6 settembre 2025. Tanti sono stati i post di cordoglio per la morte della ragazza.